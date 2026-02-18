Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en la zona de Levante

La solidaridad construida desde la cercanía vuelve a dar frutos. Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, ha cerrado 2025 con una recaudación de 357.012 euros en la zona de Levante, que engloba la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Un total de 28 organizaciones sin ánimo de lucro se han beneficiado de estas donaciones, canalizadas a través de 30 iniciativas solidarias impulsadas por los Family Bankers de la entidad. Este balance regional se enmarca en un año especialmente significativo para Mediolanum Aproxima a nivel nacional. Solo en 2025, el proyecto ha destinado más de 2,26 millones de euros a 117 ONG en toda España, elevando a más de 10,3 millones de euros el impacto económico acumulado desde su nacimiento en 2014.

Un modelo basado en las personas

Mediolanum Aproxima nació hace once años con una misión clara: ayudar a quienes quieren ayudar, siempre desde el entorno más cercano. A lo largo de su trayectoria, el proyecto se ha consolidado como un modelo de solidaridad basado en la implicación directa, el compromiso y las relaciones humanas, estableciendo vínculos reales con las causas y las personas destinatarias de la ayuda.

En este engranaje, los Family Bankers de Banco Mediolanum desempeñan un papel clave. Son ellos quienes actúan como padrinos y madrinas de las iniciativas, acompañando a las ONG antes, durante y después de cada acción solidaria, y tendiendo puentes entre las entidades sociales y los clientes que desean colaborar con donaciones, recursos, tiempo o ideas.

Levante: 27 padrinos y madrinas, 28 ONG apoyadas

Durante 2025, un total de 27 padrinos y madrinas Family Bankers han impulsado proyectos solidarios en la zona de Levante, apoyando a 28 organizaciones que trabajan en ámbitos tan diversos como la discapacidad, la salud, la investigación científica, la inclusión social, la atención a personas mayores o el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión.

Entre las iniciativas más destacadas figuran las desarrolladas junto a Fundación DiabetesCERO, destinadas íntegramente a financiar proyectos científicos de excelencia para la cura de la diabetes tipo 1 en centros de referencia en España; la Asociación Española Síndrome Rett (AESR), centrada en la investigación y terapias para una enfermedad rara que afecta a una de cada 10.000 niñas; o la Fundación Dar de Sí, que trabaja en la atención a personas con discapacidad intelectual y que ha destinado la recaudación obtenida a sufragar parte de la construcción de una residencia en Torre-Pacheco (Murcia).

Solidaridad que continúa tras la DANA

Más allá de las iniciativas propias de Mediolanum Aproxima, Banco Mediolanum ha mantenido activas durante 2025 las ayudas para paliar los efectos de la DANA de 2024. En total, se han donado 427.000 euros, destinados a clientes y Family Bankers de la entidad afectados directamente por la catástrofe.

La entidad impulsa además otras iniciativas solidarias como “Cada céntimo cuenta”, un sistema de microdonaciones automáticas mediante el cual los clientes adheridos donan mensualmente los céntimos de su cuenta corriente a la Delegación en España de la Fundación Mediolanum. En 2025, esta iniciativa ha alcanzado los 67.089,34 euros, lo que supone un incremento del 146% respecto al año anterior.

La solidaridad no entiende de estadísticas

El balance de 2025 va más allá de las cifras. “Si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso compartido. Porque cada gesto cuenta y suma”. Montse Prats — Responsable de Acción Social de Banco Mediolanum

Prats ha querido también agradecer la implicación de todos los actores que hacen posible Mediolanum Aproxima: “Queremos dar las gracias a las organizaciones, las familias y, sobre todo, a nuestros Family Bankers que actúan como padrinos y madrinas de las iniciativas, por acompañarnos en 2025 y porque sin su implicación y cariño, esto no sería posible. Encaramos ahora un 2026 con las mismas ganas de seguir caminando y compartiendo juntos, creyendo firmemente en el poder de la colaboración para hacer del mundo un lugar más humano”.