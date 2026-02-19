Moda
La Reina Letizia visita hoy su zapatería fetiche, y es valenciana
La centenaria empresa de calzados Pedro García, en Elda, es una de las favoritas de la monarca
La Reina Letizia, fiel defensora de la moda valenciana, visitará este jueves la empresa de calzado de lujo Pedro García en Elda. Una marca con cien años de tradición que se ha convertido en una de las favoritas de la monarca, luciendo sus zapatos en varias ocasiones.
La empresa celebra su centenario y la reina ha querido mostrar su apoyo haciendo una visita para conocer de primera mano la producción de algunas de sus piezas fetiche. Pedro García conserva la calidad de lo hecho a mano por artesanos de la zona. Sus zapatos se venden por todo el mundo, con precios que oscilan entre los 300 y 550 euros.
Visita oficial
La Reina Letizia acudirá a la cita en Elda rodeada de las máximas autoridades valencianas. Con ella, visitarán la factoría de Pedro Martínez el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la consellera de Industria, Marian Cano, entre otras autoridades.
Apoyo a marcas valencianas
Es bien conocido que doña Letizia apuesta siempre por marcas 'made in Spain'. La reina, además, ha mostrado su apoyo especialmente a las marcas valencianas, grandes y pequeñas, de lujo y 'low cost', que fueron directamente afectadas por la dana de octubre de 2024. Desde entonces, Letizia ha lucido en diversas ocasiones vestidos y joyas valencianas de marcas conocidas como Singularu, o tiendas de pueblo como la de Carmen Galán, en Algemesí.
