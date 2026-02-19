REVISTA
Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho
Coloridas, energéticas y con mucha actitud. Las botellas de Woman diseñadas junto a Rocío Camacho son el complemento ideal para la temporada y las puedes conseguir en quiosco con el nuevo número de Woman.
Redacción
En este número de marzo, Woman llega con el accesorio perfecto para elevar y enfrentarte con actitud al día a día. Cuatro botellas de cristal reutilizables en colores vibrantes que representan cuatro estados de ánimo, cuatro formas de enfrentarte a cada jornada: Hype, Power, Éxito y Cool.
Cuatro botellas, cuatro moods diferentes: para recordarte tu buena vibra, para acompañarte al trabajo, a tu clase de pilates o a cualquier plan improvisado. Porque hidratarse también puede ser una declaración de intenciones. Este mes, Rocío Camacho, una de las creadoras de contenido más influyentes del momento, se une a Woman para diseñar esta colección exclusiva pensada para mujeres que viven con intensidad y persiguen sus metas sin renunciar al estilo. Cuatro colores llamativos, cuatro mensajes y una misma actitud: sumar energía al día. El complemento ideal que puedes conseguir ya en quiosco con la revista Woman marzo.
Woman Marzo marca el inicio del buen tiempo
Woman ya está a la venta en quiosco con Beatrice Borromeo como protagonista de portada. La aristócrata italiana nos concede una entrevista en la que habla de compromiso, elegancia y nuevos comienzos.
En el interior, adelantamos las novedades sartoriales que definirán la temporada, las tendencias de belleza que arrasarán esta primavera y todas las claves para empezar a construir el armario del buen tiempo.
Moda, belleza, inspiración y, este mes, también actitud en forma de botella.
¡Ya disponible en quioscos!
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro