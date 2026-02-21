Entre seda, mariachis y diamantes

Hay ciudades que viven a cámara lenta, Valencia desde luego no es una de ellas. Aquí puedes empezar la semana hablando de la Ruta de la Seda, seguir con una cata de diamantes, y terminar cantando «Cielito Lindo» con un mariachi al atardecer (todo muy coherente, por supuesto)

El Casino de Agricultura acogió uno de esos encuentros que a mí personalmente me reconcilian con la conversación sosegada y el conocimiento bien contado. Invitados por Mayrén Beneyto, que tiene el talento de reunir siempre a personas interesantes en torno a temas aún más interesantes, Rafael Ferrero Terol, del Museo de la Seda, los llevó de viaje sin necesidad de facturar maleta.

Explicó cómo se organizan las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent, cómo surgió la idea del espectacular boato de la Capitanía Mudéjares tras sus innumerables viajes a Uzbekistán, cómo se bordaban aquellas telas que parecen salidas de un cuento oriental y cómo la Ruta de la Seda fue mucho más que comercio, fue intercambio cultural, estético y casi filosófico.

Le acompañaba Alberto Climent, capitán moro, y disfrutaron de la charla, entre otras, Francisca Cebrián, Mari Carmen Martínez, Ana Puchades, Maribel Molins, Lucila Talens, Rosa Reyes, Amparo Palop, María Veiga, Nuria Puchalt y Purificación Mora. También estuvieron Julio Tormo y Mercedes Devesa, amigos entrañables de Mayrén, aportando esa complicidad que convierte una conferencia en sobremesa ilustrada.

Es oír hablar de moros y cristianos y me viene a la mente inmediatamente a mi suegro, Luis Blanquer, que era un enamorado de las fiestas de su pueblo Banyeres de Mariola. Cuánto se le echa de menos… Esas fiestas también me hacen pensar que la seda tiene algo que ver con la elegancia que perdura, como las tradiciones bien entendidas y como ciertas amistades.

De la delicadeza oriental pasamos, sin anestesia, a la intensidad mexicana, porque si algo sabe hacer Valencia es cambiar de registro en cuestión de horas. Ángeles Casanova celebró su 60º cumpleaños en Casa Carmela, y lo hizo como corresponde a alguien que entiende que cumplir años no es un drama, sino un privilegio. Diez años después de haber celebrado allí mismo su 50º aniversario, volvió a convocar a un nutrido grupo de amigos para una comida que terminó en tardeo con mariachis incluidos, y está claro que cuando suenan «Cielito Lindo», ·«El Rey» o «Las Mañanitas», hasta el más discreto acaba cantando.

A su lado, su pareja Bruno Landy, su hija Alicia Carrascosa y su hermano Luis Casanova. Entre los amigos que no quisieron perderse la fiesta estaban Jesús Barrachina, Alicia Giner, Mónica Morales, Miguel Bandrés, Mireia Larraz, Javier Vidal, Marina Arnal, Eva Alapont, Beatriz Castelló, Salva Barres, Juana Camps, Javier Edo, Majo Artal, Alonso Díez, Javier Monedero y Rosa Monedero, Lola Sánchez y Javier López.

Siempre me ha parecido que la forma en la que alguien afronta los cambios de década dice mucho de su carácter. Ángeles no cumple años, los celebra brillando con banda sonora, y eso, en estos tiempos en los que algunos esconden la cifra como si fuera información clasificada (como yo), me parece admirable.

Hablando de brillo, aunque de otro tipo, el Hotel Palacio Santa Clara fue escenario del Diamond Brunch Club, un encuentro exclusivo impulsado por Paloma y Begoña Marfil, de Marfil 1978, que fue una experiencia pensada para inspirar, conectar y, literalmente, brillar.

En un ambiente íntimo y sofisticado, mujeres vinculadas al sector nupcial y de la moda participaron en un taller especializado en el fascinante mundo de los diamantes. Aprendieron a distinguir sus características esenciales, los matices que los hacen únicos y esa diferencia sutil entre lo que deslumbra y lo que verdaderamente tiene valor.

Entre las asistentes, la diseñadora Carmen García, Cristina Iglesias de Meraki Plan, Scherezade Villanueva de la firma Koahari, Inma Soriano de Coohuco, Macarena Gea, Marta Handrich o Nuel Puig. Todo ello endulzado por los chocolates Pancracio, que me chiflan, y siempre logran que el networking sea todavía mejor. Porque a veces el lujo no está solo en lo que se lleva puesto, sino en lo que se aprende.

La semana también tuvo su espacio para algo mucho más profundo. En The Terminal Hub se inauguró ‘El arte de las emociones’, un proyecto que utiliza la inteligencia artificial y el diseño para transformar los testimonios de personas con Miastenia en obras de arte que visibilizan la enfermedad.

La jornada contó con la bienvenida de Javier Copoví, director general de Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, y con la intervención de Raquel Pardo Gómez, presidenta de la Asociación Miastenia de España (AMES), quien recordó que lo que no se comunica parece que no exista.

Hubo mesa redonda con pacientes participantes, el enfoque clínico de la doctora Teresa Sevilla Mantecón, del Hospital La Fe, la mirada psicológica de Juana Ruiz-Escribano y la intervención de Cristina Adán, responsable del departamento médico de argenx en España y Portugal.

Una iniciativa que demuestra que el arte, la tecnología y el testimonio personal pueden convertirse en herramientas poderosas para generar conciencia social y fortalecer comunidad. A veces el verdadero brillo no está en los diamantes, sino en la capacidad de transformar la experiencia en mensaje.

Entre los asistentes, Estibaliz Barrio, Ana Fabra, Raquel Pardo, Antonio Mota, Leisi Leigue, Cristina Adán, Jaime Andreu, Ignacio García, Beatriz Garrido, Laura Bigorra, Bienvenida Ruix, Inma Sanchís, Leisi Leigue, Sarah Verlarden, e Inmaculada Bravo.

Como esta ciudad no entiende de pausas, el miércoles fue el turno de David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca y valenciano de Algemesí, que presentó su nuevo libro, ‘Objetivo venganza’. Lleno absoluto y casi dos horas firmando ejemplares. No todos los días uno puede decir que formula preguntas a Trump sobre España y luego vuelve a casa para presentar libro en su tierra.

La semana la cerré como más me gusta, en el Teatro Olympia de mi querida Ángeles Fayos, con mi madre Laura Fitera y mi hermana Cayetana Ágreda, viendo ‘Tootsie’. Basada en la famosa película protagonizada por Dustin Hoffman (que me rechifla), la adaptación actualiza la trama y la convierte en un musical inteligente, divertido y con carga crítica.

Tuve además la suerte de sentar a mi lado a Bernabé Rico, productor del montaje, que me fue contando la cantidad ingente de trabajo que hay detrás de una producción así. Uno ve risas, música y aplausos, pero detrás hay meses de esfuerzo invisible.

Espectaculares Iván Labanda, Mónica Solaun, Berta Butinyà y Armando Pita, pero lo de Iván Labanda como Michael Dorsey / Dorothy Michaels es sencillamente maravilloso. Versátil, creíble, con una voz magnífica y una capacidad para moverse entre la comedia y la reflexión admirable.

Porque ‘Tootsie’” no se limita a entretener, utiliza el humor como espejo de cómo juzgamos, etiquetamos, y entendemos el género y las oportunidades. Y hacerlo reír a uno mientras le hace pensar, no es tarea menor. Así que por favor no pierdan ustedes la oportunidad de pasar una tarde maravillosa con Tootsie en el Olympia, hasta el 1 de marzo.

Visto lo visto, entre seda milenaria, mariachis festivos, diamantes y brillantes, emociones profundas, política internacional, y teatro musical, la conclusión es clara: en Valencia cabe el mundo entero en una sola semana. Y yo, encantada de contarlo.