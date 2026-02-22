Muere un hombre que se encontraba haciendo senderismo en Castellón

Un hombre de 56 años ha fallecido este domingo mientras realizaba senderismo en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 11.10 horas el CICU ha recibido un aviso de que un hombre que estaba haciendo senderismo se encontraba mal y se ha quedado inconsciente.

Hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre, tal y como han detallado las mismas fuentes.