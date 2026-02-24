Los jóvenes son cada vez menos monógamos y heterosexuales: un 10% prefieren las relaciones abiertas y casi un 8% son bisexuales

La monogamia y la heterosexualidad son tendencias en declive entre la población más joven en España. Aún así, siete de cada diez son monógamos y ocho de cada diez heterosexuales, pero otro tipo de relaciones sentimentales que no implican fidelidad a una única persona, así como la bisexualidad se están abriendo paso, según refleja el Barómetro Juventud y Género 2025, publicado este martes y elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud.

El sondeo, una de las encuestas demoscópicas referentes en cuanto a las percepciones de los más jóvenes sobre la igualdad de género y las relaciones sentimentales, indica que tener pareja es algo habitual entre los jóvenes españoles, dado que más de la mitad tiene pareja en la actualidad y un cuarto la tuvo en el pasado. Solo un 19,7% dice no haber tenido pareja nunca.

Además, siete de cada diez buscan o prefieren una pareja monógama, pero hay un 10,4% de jóvenes entre 15 y 29 años que se inclinan por la no monogamia o prefieren "otro tipo de relación". Esta última tendencia se incrementa en el caso de los adolescentes de entre 15 y 19 años, donde solo el 58,7% se declaran partidarios de la fidelidad a una única persona, mientras que un 14,4% está abierto a otras opciones.

En contraposición, entre la población adulta la opción monógama se eleva al 80% y hay una reducida predilección por las relaciones abiertas, el poliamor u otras formas de relacionarse. Además, la evolución temporal refleja que, entre los jóvenes, se está produciendo un paulatino descenso de la preferencia por la fidelidad a una única persona (del 78,1% al 70,1%) desde 2017. "No se trata de un descenso agudo, pero no cabe duda de que la tradicional forma de relacionarse sentimentalmente ha entrado en los últimos años en un relativo cuestionamiento", sostiene el informe. Asimismo, la comparativa longitudinal muestra un claro aumento entre los jóvenes de la opción 'otro tipo de relación', que ha crecido de un 1,4% en 2012 a un 6% en 2025.

La bisexualidad

Al mismo tiempo, los datos de la encuesta muestran que el 82,1% de los jóvenes se declara heterosexual, aunque aumenta la bisexualidad, sobre todo entre las mujeres. Así, el porcentaje de jóvenes bisexuales ha pasado del 6,9% en 2017 al 7,8% en 2025, aunque con una reducción en esta última oleada, desde el máximo del 12,3% que se alcanzó en 2019 y 2021. Destaca especialmente el porcentaje de mujeres que se declaran bisexuales, un 11,9%, el triple que entre los hombres (un 3,6%). Por edades, los más jóvenes son los menos bisexuales (un 6,7%) y el porcentaje sube por encima del 8% entre 20 y 29 años.

Al mismo tiempo, la evolución temporal muestra un aumento de la heterosexualidad, hasta el 82,1% frente al 76,3% registrado en 2019 y, a la par, una reducción de los jóvenes homosexuales del 4,8% en 2017 al 3,5% en 2025, cuando se ha recabado el dato más bajo de la serie histórica, que comenzó con el primer barómetro de Fad Juventud, hace 10 años.

"A modo de hipótesis, el retorno a la heteronorma se podría explicar, en parte, por el incremento de discursos reaccionarios y de odio en torno al género y a la diversidad sexual en los últimos años. Por otro lado, y en paralelo a los impulsos reaccionarios, la consolidación de un proceso de normalización de la diversidad en la orientación sexual, el mayor conocimiento sobre la misma y la extensión de la 'teoría queer' podrían explicar el incremento en otros posicionamientos como el de la bisexualidad u otras posturas además de la heterosexualidad y la homosexualidad", sostiene el informe.

La ley trans

En este contexto, llama la atención que la más de la mitad de los jóvenes se muestran en contra de la ley trans, que introdujo en España la autodeterminación de género, es decir, poder cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin aportar ningún tipo de documentación o testigo. Así, el 53,2% de los jóvenes creen que sí debería ser obligatorio aportar un informe psicológico o médico favorable y sólo cuatro de cada diez opinan que mujer trans (asignada como hombre al nacer) es una mujer.

Pese a ello, existe cierto consenso alrededor de la idea de que se necesitan leyes y medidas para defender los derechos de las personas LGTBIQ+ (con un acuerdo del 49%, sobre todo entre las mujeres) y también con la afirmación de que las personas del colectivo están discriminadas en nuestra sociedad (48,7% de acuerdo). Por el contrario, un 18,5% se posiciona en contra de estas dos afirmaciones.