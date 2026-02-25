Macroestudio del CSIC
Solo una de cada seis mujeres logra mantener su rutina diaria sin cambios durante el ciclo menstrual
Según un macroestudio, con más de 4.000 participantes, el 41 % de las encuestadas se ha ausentado de su centro de estudio o trabajo en alguna ocasión por síntomas como el dolor
Un macroestudio con más de 4.000 participantes ha analizado cómo el estigma menstrual influye en la vida cotidiana, la participación social y el bienestar de las mujeres en España. Los resultados muestran que la menstruación sigue condicionando actividades cotidianas. Solo el 15,4 % de las participantes (lo que representa aproximadamente a una de cada seis mujeres) afirma mantener su rutina sin cambios durante la menstruación.
Son datos de un trabajo liderado por el Instituto INGENIO, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Constituye la cuarta publicación sobre la salud menstrual en España. Tras abordar la educación menstrual, el estigma y el acceso a la atención sanitaria, el nuevo artículo publicado en la revista 'BMC Women's Health' pone el foco en el impacto social en la vida cotidiana. "La forma en que se vive no depende únicamente de los síntomas físicos, sino también del contexto social en el que ocurre", destaca Sara Sánchez-López, investigadora del INGENIO (UPV-CSIC)
Ante determinados síntomas y situaciones, muchas mujeres adaptan su comportamiento debido al dolor, a sangrados abundantes o para evitar incomodidad o exposición. Las estrategias más comunes incluyen cambios en la vestimenta -como evitar prendas blancas (48 %) o ciertos tipos de ropa (36 %)-, reducir la práctica deportiva (21 %) o limitar actividades como nadar o acudir a la playa (22 %).
El dolor
El dolor es la principal razón que motiva estas estrategias o incluso ausencias sociales y laborales. Sin embargo, los autores destacan que estas decisiones no responden únicamente al malestar físico. Factores como la ansiedad ante posibles manchas, la falta de espacios adecuados o el temor a reacciones negativas del entorno reflejan la persistencia de normas sociales relacionadas "con una gestión de la salud menstrual estrictamente privada".
En el ámbito educativo y laboral, muchas participantes describen haber acudido a sus centros de estudio o trabajo pese a experimentar dolor intenso, náuseas o fatiga. En concreto, mientras que el 41 % de las encuestadas se ha ausentado en alguna ocasión por estos síntomas, un 44 % afirma no haber interrumpido su asistencia por motivos menstruales. Los testimonios recogidos muestran que, incluso ante síntomas incapacitantes, algunas mujeres continúan asistiendo por miedo a perder el empleo o a ser percibidas como menos comprometidas.
La sensibilidad
El estudio recoge testimonios de burla y situaciones de humillación relacionadas con la menstruación que las participantes sitúan tanto en la adolescencia como en la vida adulta. Los resultados también muestran un alto número de respuestas que describen cómo la menstruación se ha utilizado para cuestionar o desacreditar emociones, decisiones o conflictos en contextos cotidianos, especialmente en el ámbito interpersonal o doméstico.
"Estas situaciones refuerzan estereotipos que vinculan la menstruación con falta de control emocional o irracionalidad, lo que puede traducirse en una menor credibilidad", señala Rocío Poveda Bautista, investigadora de INGENIO y coautora del estudio.
Frente a estas barreras sociales y laborales, los resultados también identifican factores protectores que fomentan el bienestar, la salud y la resiliencia durante el ciclo menstrual. El equipo investigador señala que contar con entornos comprensivos y flexibles -en el trabajo, la escuela o la familia- facilita un mayor bienestar.
