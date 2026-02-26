Última hora
Migración
Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"
La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda
Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes
Jessica Merodio / EFE
Ibiza
La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.
Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.
Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València
- La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva