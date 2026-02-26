Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casas Reales

El rey Harald V de Noruega recibe el alta en Tenerife y continúa sus vacaciones tras superar una infección

El monarca de 89 años estaba ingresado en el Hospiten Sur por una infección cutánea en una pierna; su estado general es bueno y seguirá bajo supervisión médica en Tenerife

El rey Harald V de Noruega.

El rey Harald V de Noruega. / Europa Press

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sido dado de alta este jueves en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, donde estaba ingresado desde el martes por una infección cutánea en una de sus piernas, según informó la Casa Real de Noruega.

El monarca respondió favorablemente al tratamiento y, tras superar la infección, podrá continuar sus vacaciones junto a la reina Sonia, que lo ha acompañado durante su estancia en la Isla.

“Su majestad el rey ha respondido bien al tratamiento y se ha curado. Será dado de alta del hospital hoy”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Supervisión médica durante su estancia

Aunque Harald V ya ha recibido el alta, su médico personal, Bjørn Bendz, permanecerá unos días en Tenerife para seguir de cerca la evolución del monarca. La Casa Real indicó que no se ha fijado aún una fecha de regreso a Noruega y que informará sobre su estado de salud el próximo lunes, salvo que surjan novedades antes.

Bendz había viajado a Tenerife el miércoles para evaluar el estado de Harald V y asegurarse de que la recuperación fuera completa. “El estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento”, afirmó el doctor, recordando que la infección se originó en una de sus piernas.

Historial médico del monarca

El rey Harald V es el monarca más longevo de Europa y ha tenido varios problemas de salud en los últimos años, con hospitalizaciones previas por infecciones. En 2005 se le extirpó un tumor en la vejiga y años después se le implantó una válvula cardíaca. También fue operado de un ligamento en la rodilla.

Hace dos años, durante unas vacaciones invernales en Malasia, Harald V fue ingresado por otra infección y tuvo que ser trasladado a Noruega en un avión medicalizado. Una vez en Oslo, se le implantó un marcapasos.

Vacaciones en Tenerife

El rey y la reina Sonia llegaron a Tenerife hace unos días para disfrutar de unos días de descanso en la Isla. Ahora podrán continuar sus vacaciones con normalidad, siempre bajo supervisión médica.

