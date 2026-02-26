Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo muerte TejeroMaribel VilaplanaFestivos FallasTráfico ValenciaPuente V-30Molino AlziraCriminalidad SaguntFallera Mayor GaliciaCopa del Rey baloncesto
instagramlinkedin

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

El terremoto de magnitud 4,1 registrado este jueves entre Tenerife y Gran Canaria ha vuelto a poner el foco en un gran desconocido del Archipiélago: el volcán submarino de Enmedio, un auténtico coloso oculto bajo el océano

Representación artística del volcán de Enmedio basado en su perfil batimétrico hallado por el IEO.

Representación artística del volcán de Enmedio basado en su perfil batimétrico hallado por el IEO. / Felipe Galve

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Situado a más de 2.100 metros de profundidad, este volcán se alza con unos 470 metros de altura sobre el fondo marino y tiene una base de 3,5 kilómetros de diámetro. Fue descubierto a principios de los años noventa, poco después del terremoto de 1989 de magnitud 5,2, el mayor registrado en Canarias en la historia reciente.

Aquel seísmo llevó a una expedición del Instituto Español de Oceanografía que logró obtener la primera “fotografía” de esta enorme montaña submarina. Desde entonces, el volcán de Enmedio ha sido objeto de numerosas investigaciones y también de teorías.

¿Puede emerger una nueva isla?

“Hay gente que piensa que pueda emerger una isla entre Tenerife y Gran Canaria, pero nada más lejos de la realidad, al menos en los próximos miles de años”, explicaba el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, en una entrevista concedida a El Día.

Aunque el volcán está activo, no está en fase eruptiva. Investigaciones recientes han detectado una anomalía térmica de aproximadamente 0,6 grados en el agua que lo rodea, lo que indica actividad hidrotermal y posible desgasificación. Es decir, el sistema está vivo, pero no “despierto”.

Como recuerdan los expertos, otros volcanes canarios como Timanfaya o el Teide continúan emitiendo gases siglos después de sus erupciones sin que eso implique una nueva actividad inminente.

Tres teorías sobre los terremotos

Los científicos manejan varias hipótesis para explicar la sismicidad en la zona entre Tenerife y Gran Canaria:

  • La existencia de una gran falla submarina, teoría que pierde fuerza por falta de evidencias.
  • Un ajuste hidrostático entre ambas islas, que estarían “una encima de la otra” y experimentarían movimientos relativos.
  • La posible presencia de un punto caliente bajo Enmedio, aunque los patrones sísmicos no encajan con una actividad magmática intensa.

En los últimos veinte años, la zona solo ha registrado tres terremotos de magnitud significativa y enjambres poco frecuentes.

Un volcán aún lleno de enigmas

El volcán de Enmedio está rodeado por al menos veinte conos menores y presenta una gran fractura que favorece la circulación de fluidos hidrotermales. La ciencia aún intenta resolver cuándo se formó exactamente, si puede entrar en erupción más de una vez y cuál es su papel en la sismicidad entre las dos islas capitalinas.

Noticias relacionadas

En los próximos años, el Instituto Geográfico Nacional ampliará la red de sismógrafos terrestres y submarinos para estudiar con mayor precisión qué ocurre bajo el fondo marino. Porque, aunque invisible desde la superficie, este coloso submarino recuerda periódicamente que Canarias es un territorio geológicamente activo.

TEMAS

  1. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  2. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  3. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  4. Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
  5. Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
  6. Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
  7. Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València
  8. La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva

Inma Mirapeix, Carmina Garcia y Pau Alabajos actuarán en el concierto del Orfeó d'Aldaia por el Día de la Mujer

Inma Mirapeix, Carmina Garcia y Pau Alabajos actuarán en el concierto del Orfeó d'Aldaia por el Día de la Mujer

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

El PSPV denuncia a À Punt por revelar la identidad de una presunta víctima de acoso en Almussafes

El PSPV denuncia a À Punt por revelar la identidad de una presunta víctima de acoso en Almussafes

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Los Gay Games València 2026 suman más de 7.500 participantes de 67 países

Los Gay Games València 2026 suman más de 7.500 participantes de 67 países

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

El municipalismo valenciano analiza la reconstrucción y los retos de futuro

El municipalismo valenciano analiza la reconstrucción y los retos de futuro

PSOE y Unidas por Extremadura sitúan a Guardiola en el aire: PP y Vox miran a Castilla y León

PSOE y Unidas por Extremadura sitúan a Guardiola en el aire: PP y Vox miran a Castilla y León
Tracking Pixel Contents