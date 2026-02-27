Costumbristas: Cuidemos las sanas costumbres / ARROZ DACSA

¿Qué fue de aquellas quedadas en las que quedábamos de verdad? Sin distracciones, sin notificaciones de WhatsApp ni audios al x2. Parece que antes teníamos más tiempo para dedicarnos, a nosotros mismos y a la gente que nos rodea; más momentos para disfrutar de las cosas auténticas, las más cotidianas. Y sí, sabemos que el mundo va cada vez más deprisa, contra eso no podemos luchar, pero en Arroz Dacsa creemos que avanzar no está reñido con cuidar las sanas costumbres, las de toda la vida. Valorar las cosas sencillas, pasar más tiempo de calidad con la gente que quieres y disfrutar del aquí y el ahora, sin más. De eso iba aquel movimiento artístico llamado ‘costumbrismo’, de dar importancia a las escenas que, a priori, no la tenían. Este es nuestro pequeño homenaje a una época en la que estar cerca era, de lejos, lo más importante. Más información