¿Qué fue de las quedadas sin móvil? Arroz Dacsa convierte la nostalgia en un homenaje a compartir arroz

Hubo un tiempo en que reunirse no competía con pantallas ni notificaciones constantes. Las conversaciones no se interrumpían por mensajes urgentes ni por vídeos que había que ver “ahora mismo”. En medio de una rutina cada vez más acelerada, Arroz Dacsa plantea una pregunta sencilla pero poderosa: ¿en qué momento dejamos de disfrutar sin distracciones? Con su nueva campaña, la marca propone mirar atrás sin renunciar al presente y recuperar esas pequeñas tradiciones que fortalecen los vínculos, como sentarse alrededor de la mesa y compartir un arroz. Porque avanzar no debería implicar renunciar a lo esencial, a esas escenas cotidianas que, a priori, parecían no tener importancia.

Arroz Dacsa, como empresa productora de arroz con Denominación de Origen València, homenajea así a todos los valencianos y valencianas con esta nueva campaña: ‘es un pequeño homenaje a una época en la que estar cerca era, de lejos, lo más importante’.

Cartel campaña: Costumbristas: Cuidemos las sanas costumbres / ARROZ DACSA

Otras campañas de Arroz Dacsa con tanta tradición como sus propios arroces

Las ‘películas’ de Arroz Dacsa comienzan a rodarse en 2015 y desde el primer momento se han convertido en un clásico en defensa de los buenos arroces y la buena gastronomía valenciana. Entonces la marca arrocera lanzó El valenciano que no sabía hacer paellas, un corto rodado en una escuela real de cocina. Un año después fue el turno de la Liga de Paellas Dacsa, una competición en la que participaron hasta 200 equipos, más de 500 personas. En 2016, Arroz Dacsa abogaba con Arroz con cosas por la libertad, la calidad y la creatividad en la cocina. Pep i Pepper muestra la historia de amistad entre un mayor valenciano amante de la paella tradicional y un robot. Y en 2020, Hazlo épico ofrecía distintas alternativas a la hora de cocinar una paella más allá de lo común.

En 2021, un Arturo Valls caracterizado como Noé protagonizaba Salvemos lo auténtico, un anuncio especial ligado al contexto socioeconómico de la pandemia que fue galardonado con el Premio MIA a la mejor campaña de ese año. En 2021, se estrenó Sé cómo hicisteis la última paella, una parodia en clave de humor de las películas de terror adolescente de los años noventa.

Las campañas se han ido sucediendo hasta convertirse, como decíamos, en un clásico. Hace tres años El Veredicto consiguió los más altos reconocimientos. De hecho esta campaña incluso ocupó titulares en los principales informativos porque dos cuñados llegaron hasta los mismísimos juzgados porque uno de ellos denunció al otro por preparar una paella “un pelín sosa”. Y hace un par de años, Excusas se convirtió en un referente para todos aquellos valencianos y valencianas frustrados y con las más variopintas excusas que recibían allí los mejores consejos para mejorar sus técnicas culinarias a la hora de cocinar una buena paella. La campaña del año pasado llevaba por título El Don y narraba la inquietante historia de un matrimonio cualquiera, lejos de la Comunitat Valenciana, cuyo hijo manifiesta una repentina e inesperada atracción por el arroz al más puro estilo de El Sexto Sentido. Conclusión de entonces: en la Comunidad Valenciana tenemos un don maravilloso, disfrutémoslo juntos.

Arroz Dacsa es el principal productor de arroz con Denominación de Origen Valencia, un sello de calidad que certifica el origen y la procedencia del arroz valenciano, y el primero en obtener el sello de Producto Natural de l'Albufera, que concede la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat. El Consejo Regulador de la DO Valencia es la entidad pública encargada de certificar ese sello de calidad a las variedades del arroz y su proceso de elaboración y dejar constancia que el arroz ha sido cultivado y recogido por agricultores locales en el entorno del Parque Natural de l'Albufera o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y contribuye al cuidado del medio ambiente. El arroz DO Valencia, además de ser valenciano, se convierte en un excelente conductor del sabor debido a su alto nivel de absorción.