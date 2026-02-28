Salir a triunfar

Si hay algo que siempre me ha parecido fascinante, es la capacidad que tenemos las personas para convivir con el exceso y la mesura en la misma agenda. Lo mismo estás brindando en Madrid rodeada de iconos pop y personajes magnéticos, que a los dos días estás en el Casino de Agricultura escuchando música de cámara y celebrando 167 años de historia, y todo encaja.

La semana arrancó en la capital, en Garaje Lola, donde Jesús Arrúe inauguraba su nueva exposición ‘Iconos del exceso’, comisariada por Ana Suárez y Carla Alabau. Madrid tiene esa energía vibrante que convierte cualquier inauguración en un pequeño acontecimiento social, y la de Arrúe no fue una excepción.

El espacio se llenó de caras tan conocidas como el joyero Emiliano Suárez (siempre simpático), las modelos Remedios Cervantes y Loreto Valverde (que saben posar incluso cuando no hay fotógrafo delante) periodistas como Aurelio Manzano, Carmen Morales, Alicia Ors, o Mariángeles Redondo, que viajó desde Valencia ex profeso para acompañar al artista en una noche tan especial.

La exposición, como su título indica, no deja indiferente. ‘Iconos del exceso’ juega con referentes contemporáneos, con la estética del poder, del lujo, del brillo llevado al límite. Y mientras observaba las obras pensaba que vivimos en una época en la que todo es un poco exceso, de información, de estímulos, de opiniones. Quizá por eso el arte que lo refleja nos resulta tan reconocible.

De Madrid regresé a Valencia para cambiar el registro por completo, porque si algo tiene esta ciudad es una relación profundamente elegante con su historia. La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, nuestro querido Casino de Agricultura, celebró el Día del Socio con motivo de su 167 aniversario. Que una institución fundada en 1858 siga siendo un referente económico, cultural y social en 2026 no es casualidad, es constancia y saber hacer.

El acto comenzó con el parlamento ‘167 años de historia de la RSVAD’, pronunciado por Lluís Bertomeu, que hizo un recorrido por la trayectoria de la entidad con ese tono entre solemne y cercano que tanto agradece el público. La parte musical estuvo a cargo del Trío Valencia Cambra -Ekaterina Ryzhova (flauta), Irene Vilanova (violín) y Celia Fernández (violonchelo)- que interpretaron piezas de Bach o Haydn. Música de cámara en un salón histórico, me resulta difícil imaginar mejor combinación.

Tras el discurso del presidente, Manuel Sánchez-Luengo, llegaron los reconocimientos. Aurora Archer Gimeno, José Luis Termens Gamarra y María Luisa Gabernet Martí recibieron las Medallas de Plata por sus 50 años como socios. Medio siglo de fidelidad a una institución no es un detalle menor, es casi una declaración de principios.

Las Medallas de Bronce fueron para el empresario Mario Mariner Monleón, por su impulso a proyectos en defensa de las señas de identidad valencianas y su labor de unión entre Reales Instituciones; para el abogado e investigador histórico César Evangelio Luz, por su constante contribución cultural a la Sociedad; y para Caixa Popular, por su apoyo decidido al sector agrícola y las tradiciones valencianas. Recogió el reconocimiento Paco Alós, director de Relaciones Institucionales.

Presentes allí estuvieron también Lucila Talens, Ana Puchades, Mari Carmen Martínez, Javier Greus, Juan Carlos Navarro, Mónica Mariner, o David Escolá.

La tradicional foto de familia y el cóctel posterior en la segunda planta pusieron el broche a una velada que recordaba que la tradición no es algo estático, es algo que se cuida. Y hablando de cuidar tradiciones y oficios, en La Guinda de tu Fiesta vivieron una jornada especialmente entrañable con el Taller de pintura de pantallas impartido por Álvaro Picardo, quien viajó desde Londres ex profeso para compartir su talento.

Las asistentes, Amparo Zarranz, Mª Reyes Zarranz, Esperanza Palop, Teresa Mocholí, Teresa Zaragoza, Consuelo Badía, Thais Casanova, Irene Girona, Paqui Moreno y Carla Maristany, pudieron pintar su propia pantalla bajo sus enseñanzas. Algunas, especialmente aplicadas, llegaron a completar incluso dos piezas que se llevaron orgullosas a casa. Siempre he dicho que hay algo profundamente satisfactorio en crear algo con tus propias manos, da igual si es pintar, escribir, lijar, o esculpir.

Del arte artesanal pasamos al científico, ya que Valencia acoge hasta el 28 de febrero en el centro comercial Arena la exposición ‘Una vida Con Ciencia’, dedicada al legado de la gran Ana María Lajusticia.

La muestra recorre la vida, obra y aportaciones científicas de una mujer pionera en el mundo de la química, la nutrición y la divulgación científica en España. Precursora de la suplementación con magnesio en nuestro país, autora de más de doce libros traducidos a varios idiomas y primera youtuber nonagenaria (que se dice pronto) Como ven ustedes, Ana María fue una mujer que rompió moldes en más de una ocasión.

Lara Feliu, su nieta y embajadora de la marca, lo resumió con emoción, acercar su forma de entender la salud y la nutrición a nuevas generaciones es una manera de mantener vivo su legado. La exposición no solo muestra su vertiente científica, sino también su carácter incansable y su lucha silenciosa en un entorno que no siempre fue fácil para una mujer en el ámbito científico.

Para cerrar la semana con orgullo valenciano, no puedo dejar de felicitar al diseñador Miguel Llopis, único diseñador valenciano invitado a desfilar en la pasada New York Fashion Week. Su colección ‘ORIGIN’, inspirada en la cultura mediterránea y en la riqueza patrimonial e indumentaria de nuestra tierra, llevó a la pasarela internacional una narrativa auténtica y contemporánea que habla de quiénes somos.

Que un creador valenciano presente en Nueva York una colección que reivindica nuestras raíces es, sencillamente, motivo de celebración. Y mucho ojo porque la semana que viene promete sorpresa junto a Fernando Aliño en Atenea Sky, y conociendo a Miguel, seguro que no va a ser discreta...

Entre iconos del exceso, medallas con historia, talleres artesanos, exposiciones con conciencia y moda con identidad, la conclusión para mi es que el verdadero lujo no está en el exceso, sino en la autenticidad, y de eso esta semana hemos tenido mucho.

Noticias relacionadas

Me gustaría terminar felicitando a mi padre, el Dr. Miguel Ágreda Gamarra, porque hoy habríamos celebrado su cumpleaños. Te mando miles de besos con alas papá, para que te lleguen ahí arriba, no sabes cuánto te echamos de menos.