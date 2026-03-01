Emac y la campeona del mundo y medallista paralímpica Alba García Falagán impulsan una accesibilidad universal real

En España, casi 2 millones de personas dependen de otros para salir de casa y solo 1 de cada 10 personas con movilidad reducida vive en un edificio accesible. La accesibilidad no es un gesto o una moda sino que es una deuda pendiente con las personas. Con esta realidad como punto de partida, Emac Grupo, empresa española referente en soluciones técnicas para la construcción, ha anunciado la incorporación de la medallista paralímpica Alba García Falagán como Embajadora de Accesibilidad y Seguridad Universal de la compañía valenciana a nivel internacional.

La alianza nace con un propósito firme: transformar la accesibilidad universal en una realidad tangible, integrándola como un criterio estructural en el diseño de los espacios y situando a las personas en el centro de cada decisión. La incorporación de Alba García Falagán al equipo de Emac Grupo refuerza su compromiso con entornos más seguros, inclusivos y funcionales, impulsando una visión compartida basada en el conocimiento técnico, la experiencia y la empatía como motores de una inclusión auténtica.

“En Emac entendemos la accesibilidad como una responsabilidad real, no como un gesto simbólico. Esta colaboración con Alba nace del convencimiento de que, solo poniendo a las personas en el centro del diseño de los espacios, podemos avanzar hacia una accesibilidad universal útil, aplicada y coherente con la vida cotidiana, asegura Emi Boix, CEO de Emac Grupo.

Por su parte, Alba García Falagán subraya que “la accesibilidad es muy difícil de alcanzar si no existen empresas como Emac, que la integren de forma real en sus productos y decisiones. Para mí, formar parte de un proyecto que apuesta por soluciones concretas y por una inclusión que se vive en el día a día es una responsabilidad y también un orgullo”.

Un fichaje como propósito

El papel de Alba García Falagán como Embajadora de Accesibilidad de Emac Grupo será clave para trasladar una visión práctica y cotidiana de la accesibilidad a la sociedad. La deportista paralímpica y medallista internacional representará a la compañía en iniciativas de sensibilización, acciones internas y externas y proyectos vinculados a la accesibilidad y el diseño inclusivo.

Campeona mundial de salto de longitud T11 y medallista paralímpica, Alba es, además, una voz activa en la conversación pública sobre discapacidad. A través de su actividad divulgativa, trabaja para visibilizar barreras físicas y sociales, promover la normalización y defender la necesidad de proyectar espacios pensados para todas las personas.

Alba Garcia junto a Emi y Núria Boix / Emac

Accesibilidad, deporte y Marca España

Esta colaboración se enmarca en una visión más amplia del compromiso de Emac Grupo con la Marca España, entendida como la proyección internacional de empresas que compiten desde la innovación, la calidad y la responsabilidad. Como compañía de origen español con presencia global, Emac defiende un modelo industrial que combina desarrollo técnico, vocación exportadora y capacidad de generar impacto positivo desde el diseño de los espacios.

El deporte paralímpico representa precisamente esos valores: esfuerzo, excelencia, superación y capacidad de transformar la realidad. La incorporación de Alba García Falagán conecta ese talento deportivo con la industria, reforzando la idea de que la accesibilidad no es solo un requisito normativo, sino un elemento estratégico que define cómo queremos construir nuestras ciudades y proyectarnos como país.

Con esta alianza, Emac Grupo reafirma su apuesta por un diseño responsable y alineado con las necesidades reales de las personas, integrando la accesibilidad como un eje transversal que mejora la calidad de vida y fortalece una Marca España asociada a innovación útil, compromiso social y liderazgo técnico.

Para formalizar esta colaboración, Alba visitó recientemente las instalaciones de Emac Grupo en Quart de Poblet, Valencia, donde pudo conocer de primera mano al equipo y profundizar en los proyectos de la marca. El encuentro sirvió para afianzar la sintonía entre ambas partes y consolidar una alianza basada en valores y objetivos compartidos.