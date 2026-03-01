Paco Benavente, el diseñador valenciano que vistió a Silvia Abril en los Goya

Los Premios Goya 2026 han llevado sello valenciano con los siete galardones que han ido a parar a producciones con acento propio. Sin embargo, más allá de los cabezones, la creatividad patria ha reivindicado su lugar también sobre la alfombra roja. Paco Benavente, diseñador valenciano, ha firmado uno de los conjuntos más especiales de la gala.

Silvia Abril, encargada de entregar el Goya a mejor cortometraje documental, aparecía este sábado por la noche en la alfombra roja de los premios Goya con un conjunto de corte romántico en color blanco marfil. Con un gran lazo en el cuello como protagonista indiscutible, la actriz deslumbró con un look de Paco Benavente que "nos representaba en cuanto a formas y volúmenes", en palabras del diseñador, compuesto por una blusa semitransparente en tejido romántico y una falda pantalón tableada. "Apostamos por la ausencia de color para que destacara el corte", afirma Benavente.

Un gran paso

Silvia Abril llegó hasta Benavente a través de su estilista, que contactó con el diseñador a raíz de ver su desfile en la pasarela 080 de Barcelona, una de las más destacadas del circuito nacional e internacional. "Para mí y mi equipo supone un gran paso, pues la marca se va posicionando poco a poco en el panorama nacional", cuenta el valenciano. "Oportunidades así nos validan como profesionales y nos motivan a seguir creciendo", sostiene emocionado.

El diseñador Paco Benavente / Paco Benavente

Costura consciente

Las colecciones del valenciano destacan por su artesanía, por la calidad de sus tejidos y la importancia de las formas. Cada prenda que sale de su taller ha recibido el cariño de lo hecho a mano con el tiempo que ha sido necesario.

Además de su marca homónima, Paco Benavente es profesor de moda en la docencia pública. El valenciano se centra en la necesidad de crear moda que trascienda las tendencias, algo que trata de transmitir en sus clases. "Mi objetivo es centrar la atención en la atersanía y la costura consciente. Me gusta que cada prenda tenga sentido y permanezca en el tiempo, por eso la calidad en los procesos es muy importante".