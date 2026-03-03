Ingresan en el hospital de Ibiza dos bebés de una patera con hipotermia y deshidratados

Deshidratadas y con hipotermia después de una larga travesía de seis días, la mayor parte del tiempo a la deriva, desde las costas argelinas con su madre y otros 29 adultos más en una lancha de apenas seis metros de eslora dotada de un único motor de 40 caballos de potencia. Sin apenas bebida ni comida. Dos bebés de sólo dos y 18 meses, hermanas, se encuentran ingresadas desde el pasado sábado 28 de febrero en el Hospital Can Misses de Ibiza tras superar esta tremenda prueba de resistencia a la que un bebé jamás debería enfrentarse.

La patera fue localizada por una lancha de Salvamento Marítimo a 56 millas al sureste de Ibiza y sus tripulantes rescatados a las 17.45 horas del sábado y era una sobre las que alertaban que se encontraba desaparecida desde varias asociaciones, como Caminando Fronteras. Todos los pasajeros son subsaharianos, confirmaron desde la Delegación del Gobierno, que en su momento no ofreció información alguna sobre los pasajeros, ni siquiera que dos de ellos son bebés.

La patera solo mide seis metros de eslora, por lo que ofrece un espacio ridículo, absolutamente insuficiente para una treintena de adultos. De hecho, ocho de las personas que viajaban a bordo, entre ellos las dos niñas de tres meses y poco más de un año, tuvieron que ser ingresados en el Hospital Can Misses en cuanto la lancha de Marítimo tocó tierra en Ibiza.

Seis días sin moverse

El pasaje apenas pudo moverse dentro de la embarcación durante los seis días que duró la que seguro fue una angustiosa travesía. Por lo que muchos ni siquiera podían erguirse ya en tierra, a salvo. A ello hay que añadir la extrema debilidad en la que se encontraban al ser rescatados después de pasar tanto tiempo a la deriva sin agua ni comida.

El Cuerpo Nacional de Policía pudo detener al patrón, un hombre con pasaporte de Gambia que pasó el lunes a disposición judicial.

Según confirman desde los servicios de emergencias y seguridad y rescate que se activan cuando se detecta una patera, las mafias que operan en el norte de Argelia diferencia entre pasajeros de su país y de origen subsahariano, como lo son en el último caso. Para los argelinos, las condiciones de navegación son mejores, incluso el pasaje es más reducido en barcas de dimensiones parecidas y están dotadas de motores más potentes. En el caso de los subsaharianos, se está notando desde hace meses que viajan en peores condiciones y casi siempre hacinados.

Precio según nacionalidad

Ponen como ejemplo el precio que se paga por el pasaje. Los subsaharianos abonan entre 3.000 y 4.000 euros, cada caso es diferente. Y como las mafias saben que se han implementado más medios de vigilancia desde el Gobierno español, reducen las medidas de seguridad, si es que en algún momento se han preocupado de ellas, e incluso prescinden de bidones de agua o gasolina para aprovechar el espacio y meter a cuanta más gente mejor en cada embarcación. Actuando sin el menor atisbo de humanidad.

También llegan aleccionados a tierra. Por ejemplo, les exigen que, una vez ante las fuerzas de seguridad del Estado, no desvelen la identidad del patrón y que aseguren que la travesía fue "autogestionada". Este es, sin la participación de terceros. "¿Alguien se puede creer que embarquen en esas condiciones de seguridad y que, sobre todo, se lo permitan las mafias argelinas?", cuestionan las mismas fuentes relacionadas con los dispositivos de seguridad y rescate.