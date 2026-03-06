España y Portugal firman en Huelva un acuerdo tras las últimas emergencias por borrascas e incendios: "El cambio climático no es de izquierdas o derechas, es ciencia"

El Monasterio de La Rábida, en Huelva, ha vuelto a situarse como uno de los grandes símbolos de la vocación internacional de la provincia con la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa. En este encuentro, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han reafirmado el compromiso de ambos países de seguir cooperando en cuestiones estratégicas, apelando al espíritu de colaboración que históricamente ha unido a la Península Ibérica desde tiempos de Magallanes y Elcano.

La cumbre, celebrada además en un año simbólico en el que España y Portugal conmemoran el 40 aniversario de su adhesión a las entonces Comunidades Europeas, ha servido para reforzar una relación bilateral que ambos gobiernos consideran clave no solo para la región, sino también para el futuro del proyecto europeo.

El eje central del encuentro ha sido la emergencia climática, una problemática que ambos dirigentes no han dudado en señalar que “no es de izquierdas o derechas”, sino de “ciencia”. Se trata, según palabras de Montenegro, de una “responsabilidad con los ciudadanos de hoy y con aquellos que estarán aquí después de nosotros”. En esta línea, ambos países han anunciado el impulso de una Alianza por la Seguridad Climática, con la que pretenden reforzar la cooperación en materia de adaptación, mitigación y protección ante fenómenos extremos.

Por su parte, Sánchez ha destacado que “desde el punto de vista económico hay que ser consciente de que si uno no mitiga los efectos de esta emergencia climática acaba pagando un alto coste”. El presidente del Gobierno también ha insistido en que “la senda a seguir es la sostenibilidad” y ha puesto en valor la transición energética que está viviendo España como uno de los pilares para avanzar hacia una economía más competitiva y descarbonizada.

Prevención de catástrofes

Otro de los puntos centrales del encuentro ha sido la prevención de catástrofes y la cooperación entre ambos países en este ámbito. Se ha acordado una mayor colaboración en la denominada Constelación Atlántica, compuesta por 17 satélites destinados a mejorar la vigilancia y prevención de fenómenos meteorológicos extremos.

El primer ministro portugués ha puesto en valor la colaboración ya existente con España, que ha ayudado a prevenir “una catástrofe mayor” ante las intensas y constantes lluvias que han azotado a la Península Ibérica desde finales de 2025 y que se han cobrado la vida de 18 personas en Portugal.

Un trabajo conjunto que también ha sido clave en la gestión de los incendios forestales que han afectado a ambos países durante 2025, un año especialmente duro en este ámbito si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de los fuegos registrados en Europa se produjeron en España y Portugal.

España y Portugal quieren marcar el camino a seguir en Europa

Con la decena de acuerdos firmados durante esta cumbre, el objetivo de ambos gobiernos es reforzar los intereses comunes y mostrar al resto de la Unión Europea cómo la cooperación puede ser una herramienta clave para afrontar los retos del futuro.

Entre los nuevos acuerdos alcanzados se incluyen iniciativas para reforzar la cooperación en acción climática, protección civil, sanidad, derechos laborales y políticas sociales, además de impulsar la inversión en innovación y nuevas tecnologías.

En su intervención, Sánchez también ha defendido la necesidad de reforzar la Política Agraria Común y ha mostrado su deseo de que la Unión Europea avance hacia un marco común que permita abordar el problema de la vivienda, una cuestión que, según ha señalado, afecta a gran parte del continente.

Autonomía y competitividad europea

Ambos mandatarios coinciden en que la Península Ibérica puede aportar competitividad al conjunto de Europa a través de una mayor cooperación entre España y Portugal. “No hay Europa competitiva sin cohesión social y territorial”, ha señalado Luís Montenegro durante su intervención.

En esta línea, ambos gobiernos han anunciado la posibilidad de impulsar la construcción de una gigafactoría de inteligencia artificial con el objetivo de reforzar la autonomía tecnológica europea y reducir la dependencia de terceros países. A ello se suma también la predisposición conjunta para avanzar en medidas que protejan a los menores en el entorno digital, aunque por el momento no se han detallado los mecanismos concretos de este futuro escudo.

"Portugal no contribuirá a aumentar la tensión entre los aliados"

El contexto internacional también ha estado presente en esta XXXVI Cumbre Hispano-Lusa. La guerra de Irán ha actuado como telón de fondo del encuentro, en el que Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar la postura de España en defensa del derecho internacional y del multilateralismo.

“Nuestra posición la entienden y apoyan una amplia mayoría de la sociedad española”, ha manifestado el presidente del Ejecutivo.

Por su parte, Luís Montenegro ha evitado posicionarse claramente sobre el conflicto o sobre las recientes declaraciones de Donald Trump respecto a España, y ha señalado que “Portugal no contribuirá a aumentar la tensión entre los aliados”. El primer ministro ha insistido en que su país apuesta por la diplomacia y la negociación como vías prioritarias para resolver conflictos internacionales.