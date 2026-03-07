Atacan con pintura el busto de Clara Campoamor en Madrid en vísperas del 8M

El busto que homenajea a la abogada, política y defensora de los derechos de la mujer Clara Campoamor en la plaza de Guardia de Corps de Madrid, junto al Centro Cultural Conde Duque, ha aparecido este sábado vandalizado con un líquido de color oscuro, presumiblemente pintura.

La alerta la ha difundido en la red social X la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. En su mensaje, ha denunciado que el ataque no solo afecta al patrimonio de la ciudad, sino también a la memoria democrática. Según ha señalado, se trata de "un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por la democracia".

La escultura fue encargada por el Ayuntamiento de Madrid al escultor Lucas Alcalde Lomas y se inauguró en 2006 con motivo del 75 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España. El busto, realizado en bronce y situado sobre pedestal, representa la efigie de Campoamor, una de las principales impulsoras del voto femenino durante la Segunda República.

Llamamiento a la movilización por el 8M

El incidente se produce en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo. En este contexto, Maroto ha subrayado el valor simbólico del suceso.

"Que ocurra a las puertas del 8M es un recordatorio de que nada de lo conseguido está garantizado. El feminismo ha abierto caminos de libertad que debemos proteger cada día", ha afirmado.

La portavoz socialista también ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para este domingo. "Mañana es más importante que nunca llenar las calles de Madrid y de toda España de morado. Frente al odio y la intolerancia, más igualdad, más memoria y más feminismo", ha subrayado.