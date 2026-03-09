Sanidad asegura que "no va a haber ningún retraso" en las fechas "que están marcadas" en el proceso MIR

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que "no va a haber ningún retraso" en cuanto a "las fechas que están marcadas" en el proceso de obtención y toma de posesión de plaza de Médicos Internos Residentes (MIR). La lista definitiva de admitidos se conocerá a finales de marzo y la elección y adjudicación de plazas de los futuros residentes está prevista entre abril y mayo, con la incorporación a los hospitales a principios de junio de 2026.

En declaraciones a los medios tras asistir a una jornada por el Día de la Cero Discriminación VIH, la titular de Sanidad ha señalado que "o que ha pasado durante estos meses con respecto al examen MIR es se han "mejorado las garantías jurídicas y las garantías de todas las personas que se han presentado".

Algunos retrasos

La ministra ha declarado que esta optimización señalada "ha conllevado algunos retrasos" al haber tenido que "cambiar alguno de los procedimientos". "Hemos mejorado este procedimiento, lo cual es verdad que ha acarreado una serie de retrasos, pero que no han afectado al núcleo de las fechas que estaban programadas", ha indicado.

"Ahora bien, no ha habido ni un solo retraso con respecto a las garantías del día en que se presentaban los participantes", ha añadido la ministra en relación con "todos aquellos que se han presentado al examen MIR" y "al examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE)", el cual "engloba todas las especialidades".

Auditoría del examen

Mónica García se va a reunir este martes con representantes de la Asociación MIR España que han pedido una auditoría y explicaciones con respecto a la prueba celebrada el pasado 24 de enero para investigar lo que considera falta de medidas de seguridad durante el examen. Una prueba, sostienen, en la que se ha copiado con el móvil, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido "múltiples irregularidades".

La petición realizada por la Asociación ha generado una enorme polvareda en los últimos días. Una de las personas que ha respondido a la polémica es Elena Bianca Ciobanu que quedó en primera posición con una puntuación récord de 188 sobre 200 y que se pronunció a favor de una auditoría. Graduada en la Universitat Rovira i Virgili, defiende que su nota es totalmente transparente.

Caos organizativo

Las denuncias de "caos organizativo" en el proceso se arrastran desde antes de celebrarse la prueba. Ahora, tras conocerse los resultados provisionales -en Medicina, con 15.283 personas presentadas, hay 15.082 aprobados (98,68%)- la controversia ha arreciado arrecia con insinuaciones de trampas.

Noticias relacionadas

La pasada semana, Sanidad destacaba que se está trabajando en reforzar las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), con el objetivo de "ser aún más estrictos" en futuras convocatorias y conseguir "prevenir o, al menos, reducir al máximo la probabilidad de fraude". Según ha detallado Sanidad, la ampliación de estas medidas quedará contemplada expresamente en la correspondiente convocatoria, a fin de dotarlas del oportuno rango normativo.