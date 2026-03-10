IQOS se viste de fallas: artesanía, diseño y tradición reinventadas

En Valencia, las Fallas no se miran, se viven. Son identidad, creatividad y transformación. Una celebración que cada año se reinventa sin perder su esencia, que cuenta historias conectando pasado y futuro a través de detalles, texturas y símbolos; de la artesanía, el color, el ruido de la calle y la emoción compartida. Una forma de entender la cultura que también comparte IQOS: evolucionar sin renunciar a lo que nos hace únicos y reinventar el ritual de siempre, adaptándolo a cada estilo y a cada momento.

Con esa misma mirada, este año IQOS se viste de Fallas en Valencia, a través de una iniciativa que pone el foco en la artesanía local, el diseño y una forma contemporánea de vivir y celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad y de la cultura valenciana.

Como punto de partida de esta iniciativa, IQOS ha desarrollado un pattern exclusivo junto a Vives y Marí, una de las fábricas de seda valenciana con mayor trayectoria, operativa desde hace más de 60 años y referente en el arte del tejido tradicional. Un gesto poco habitual en la indumentaria fallera, ya que crear un patrón desde cero suele reservarse para ocasiones muy excepcionales, como el caso de las falleras mayores, y lo habitual es partir de dibujos ya existentes y personalizarlos.

A partir de ese diseño original, se han confeccionado de manera artesanal dos trajes tradicionales -fallera y fallero-, elaborados por Espolín Amparo Gómez, firma especializada en indumentaria valenciana desde 1982. El resultado respeta los códigos clásicos de la tradición, pero los reinterpreta desde una mirada actual, incorporando la key de IQOS en el pattern y elevando la indumentaria fallera a través del diseño. Así, IQOS traslada la tradición a su universo, donde diseño e innovación dialogan con la cultura local.

Del taller a la calle: una nueva generación fallera

Como parte de la iniciativa, IQOS, el dispositivo dirigido a usuarios adultos de productos con nicotina, ha impulsado una sesión fotográfica lifestyle, con estética urbana, que propone una nueva forma de retratar la indumentaria fallera. Desde una perspectiva espontánea y natural, ofrece una nueva mirada sobre esta tradición conectándola con la sensibilidad estética actual, y muestra a valencianos y valencianas llevando el traje tradicional creado por IQOS integrando el dispositivo como un complemento más como parte de su identidad y de su manera de estar en la fiesta. Además, los protagonistas de la sesión son usuarios adultos de IQOS, seleccionados a través de un concurso, que representan a una nueva generación de falleros y falleras para quienes tradición y presente conviven de forma orgánica.

Una selección de estas imágenes se expondrá del 2 al 19 de marzo, junto a los trajes de fallera y fallero, que se podrán ver del 6 al 17 de marzo, en la IQOS Boutique Valencia (Carrer de Colón, 52, L'Eixample, 46004 València, Valencia), que se convertirá en el epicentro de la experiencia fallera gracias a ésta y otras activaciones que se llevarán a cabo en ella durante las fiestas.

La boutique como epicentro de la experiencia fallera

Durante las Fallas, la IQOS Boutique de Valencia se transformará en un espacio vivo, pensado para celebrar la cultura valenciana a través de distintos momentos de encuentro con los usuarios. Del 2 al 19 de marzo, el escaparate se convertirá en una instalación floral en consta nte evolución, que se irá completando día a día con la participación de los propios usuarios.

Además, los días 13, 14, 16, 17 y 18 de marzo, entre 16:00 h y 20:00 h, los usuarios adultos que se acerquen a la boutique podrán disfrutar de horchata y fartons, como guiño a los dulces tradicionales más queridos de las Fallas.

Una serie de iniciativas que trasladan la tradición al universo IQOS* y se celebran desde dentro, conectando artesanía, diseño y experiencia. Porque la verdadera innovación no rompe con la tradición: la transforma para seguir viviéndola juntos.

