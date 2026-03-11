Mahou y BLGR llevan el imaginario textil de las Fallas al streetwear

Mahou Cinco Estrellas continúa homenajeando la grandeza de las Fallas con el lanzamiento de una colección cápsula desarrollada junto a la firma valenciana BLGR. Las prendas integran el dibujo textil creado por el diseñador Eduardo Cervera para la etiqueta de la Edición Especial de la marca, un motivo que mantiene los rojos intensos y los dorados que definen tanto el universo creativo de Cervera como la identidad visual de Mahou.

Para llevar esta propuesta al territorio urbano, Mahou se ha aliado con BLGR, firma nacida en Xirivella que ha construido una comunidad sólida en torno a la cultura streetwear. Con una trayectoria vinculada a lanzamientos tipo drop y colaboraciones, BLGR se ha consolidado como un referente dentro del panorama creativo local y nacional, especialmente entre públicos jóvenes y perfiles del ámbito musical y cultural.

El resultado es una colección en la que el dibujo textil de la indumentaria valenciana diseñado por Cervera cobra una nueva dimensión en prendas de corte urbano donde el bordado adquiere protagonismo. Las sudaderas y la chaqueta vaquera incorporan los motivos florales y los dorados sobre algodón y denim, mientras camisetas, calcetines y pañuelos completan la propuesta trasladando esos mismos códigos al conjunto de la colección. Así, el diseño que viste la Edición Especial de Mahou Cinco Estrellas para Fallas trasciende la etiqueta y se convierte en prenda urbana.

En el conjunto de las piezas, la paleta cromática de Mahou, el trazo textil de Cervera y el código urbano de BLGR confluyen con naturalidad, construyendo una identidad compartida que conecta de manera reconocible con el imaginario de las fallero en clave contemporánea.

Disponibilidad

La colección, disponible en unidades limitadas, estará a la venta exclusivamente online, con opción de compra directa y preorder en la web de Mahou y BLGR.

Acceso a través de promoción

Al mismo tiempo, algunas piezas se podrán conseguir a través de la promoción activa del 16 de febrero al 19 de marzo en bares y supermercados. Los consumidores podrán participar a través del pincode que encontrarán en los collarines de los tercios de Mahou Cinco Estrellas o con el ticket de compra en su tienda habitual. Entre todos los participantes se sortearán prendas del drop.

La colección en la ciudad

La colección pudo verse en Valencia a través de la PopTruckStore, un camión que recorrió distintos enclaves de la ciudad durante los días previos a la semana grande. Aunque la venta es exclusivamente online, este espacio permitió acercarse a las prendas, apreciar los detalles del bordado y conocer los materiales antes de acceder a la compra mediante el código QR disponible en el propio vehículo

La colección podrá verse en Valencia a través de la PopTruckStore. / Nerea Coll

Con esta iniciativa, Mahou reafirma su vínculo con Valencia integrando diseño, cultura urbana y celebración en una misma propuesta que traslada su gesto a la calle y lo convierte en parte activa de la experiencia fallera.

Más información en: www.mahou.es/fallas