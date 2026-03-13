Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hermano menor de los detenidos en Badajoz confiesa el crimen de Francisca Cadenas

Lo acusados permanecen detenidos en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial

Juli G., que se ha declarado culpable de la muerte de Francisca Cadenas.

J. H.

EP

Zafra (Badajoz)

El hermano menor de los detenidos en Hornachos ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y ha exculpado a su hermano, según informan fuentes de la investigación a Europa Press.

La confesión se ha producido ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

De momento, los dos hermanos siguen detenidos en el acuartelamiento de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos, ya sin la presencia de éstos.

