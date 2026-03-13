Situación sin precedentes: 47 embalses de España alcanzan el lleno total tras las intensas lluvias

Las lluvias se han sucedido en toda la Península a lo largo del invierno. Durante los últimos tres meses, destacan el paso de varios trenes de borrascas que han descargado en casi todas las regiones de España. A lo largo de enero y febrero, se acumularon temporales como Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo, que dejaron precipitaciones en muchas áreas. La repetida presencia de frentes activos ha mantenido avisos meteorológicos frecuentes en gran parte del país, con lluvias torrenciales, granizo y nevadas en montaña, así como episodios puntuales de inundaciones y situaciones de riesgo para la población.

El agua ha penetrado en los suelos, recargando los acuíferos, pero también en los ríos. Y el agua que fluye por los ríos, en muchos casos, termina en los embalses. Por esta razón, la situación en la reserva hídrica estatal es de abundancia: de media, los embalses se encuentran por encima del 83% de su capacidad total. En total, los pantanos españoles almacenan más de 46.500 hectómetros cúbicos de agua.

Mapa que muestra los embalses que están al 100% de su capacidad. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

A día de hoy, 47 de todos los embalses monitorizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se sitúan por encima del 100% de su volumen máximo –el dato solo tiene en cuenta los de más de 5 hm de capacidad–. Se trata de una situación que no se daba desde hacía años, detallan fuentes del ministerio, y menos con tanta variedad geográfica, puesto que hay pantanos en esta situación en varias comunidades autónomas.

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De Catalunya a Andalucía

La radiografía de los embalses que rebosan deja claro que el sur de España es el territorio que más lluvias ha recibido. Destaca el lleno total de varios embalses del curso (o la cuenca) del Guadalquivir y el Guadiana, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. No obstante, también hay pantanos a tope en el País Vasco, Navarra y en Aragón. En estas dos últimas comunidades destacan Nagore y Montearagón, ambos en la cuenca del Ebro. En la Comunidad de Madrid y Castilla y León también se contabilizan seis embalses al máximo.

Darnius Boadella, Riudecanyes y Guiamets son tres embalses clave en Cataluña que destacan en este contexto de abundantes precipitaciones. Tanto Darnius Boadella como Riudecanyes fueron dos de los embalses más afectados por la sequía prolongada, una situación que obligó a su área de abastecimiento a activar restricciones. Ambos pasaron por serias dificultades para abastecer a la población y a la agricultura de sus alrededores, enfrentándose a escenarios críticos que evidenciaron la vulnerabilidad hídrica de la región. Sin embargo, las recientes lluvias han dado un vuelco al escenario.

Este gráfico muestra el estado actual de los embalses. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En el caso del embalse de Guiamets ha rebasado su límite y ha empezado a verter agua por encima de la presa, algo que tan solo había sucedido dos veces desde su construcción (en 1971). La primera de ellas fue en 1974, durante las intensas lluvias de 1994, y la segunda, en abril de 2003. A pesar de los recientes episodios de lluvia, Guiamets tuvo que enfrentar graves dificultades para llenarse durante los últimos años. De hecho, el Govern anunció una interconexión, en forma de minitrasvase, con el río Ebro, para garantizar que los regantes del Priorat disponían de agua en este embalse.

Esta es la situación a fecha del viernes 13 de marzo de 2026. Sin embargo, como el agua va fluctuando y se van abriendo compuertas para liberar recurso y evitar posibles riadas, la fotografía puede ir cambiando. De hecho, en Catalunya en los últimos días alcanzó la altura de la presa el embalse de Foix, aunque en las últimas horas ya ha descendido y se encuentra al 89%.

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Todo esto ha ocurrido todavía sin haber entrado en la primavera, una época que, por lo general, suele ser una de las principales ventanas de lluvias del año, junto con el otoño. En la última semana, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente mediterránea. Aun así, el agua acumulada en los suelos y ríos sigue llegando con fuerza a los embalses. Además, en las próximas semanas, más allá de las posibles precipitaciones primaverales, habrá que sumar el agua procedente del deshielo, otro recurso importante que se incorporará a los embalses y acuíferos.