¿Qué significa que un jamón sea 50% Duroc? Esta empresa familiar es la única que lo fabrica reducido en sal y alto en proteínas

Son el único fabricante de jamón curado 50% Duroc reducido en sal alto en proteínas. Y, aunque quizá no tengas su nombre en mente, si has probado alguna vez un jamón curado reducido en sal es muy probable que haya sido el de ellos. Son la familia Muñoz Rojo, propietarios de Aromaibérica Serrana, S.L (Aromais). Tienen a sus espaldas 39 años de historia empresarial, camino ya de su 40 aniversario, y han conseguido que, lo que comenzaron como una empresa tradicional de jamones curados, sea hoy una entidad más que bien posicionada en el mercado.

La familia Muñoz Rojo ha mantenido siempre un firme compromiso con la mejora continua y la innovación, con el objetivo de ofrecer productos que respondan a las expectativas de los consumidores sin renunciar a ningún segmento de edad o generacional. Esa es quizá una de las claves de éxito: su jamón es para todo el mundo y para cualquier momento del día.

Jamón curado con la mejor materia prima

La evolución desde el comienzo de su producción ha sido constante y en los últimos años se han centrado especialmente en la mejora de la materia prima, con el fin de seguir elevando la calidad final del producto.

La familia Muñoz Rojo mantiene un firme compromiso con la mejora continua y la innovación. / Aromais

La raza Duroc, es una de las razas más apreciadas a nivel mundial por su carácter selecto y su versatilidad. Ha sido utilizada históricamente para mejorar las características y cualidades de otras razas y de sus productos derivados.

Qué significa "Duroc" en la etiqueta de nuestro jamón La Duroc es una raza de cerdo muy utilizada en la producción de jamones porque su carne tiene buena infiltración de grasa, lo que la hace más jugosa, tierna y sabrosa que la de otras razas; por eso muchos productores la usan para elaborar jamones curados o para cruzarla, mejorando el rendimiento y manteniendo un buen sabor. Cuando en una etiqueta aparece “Duroc” significa que el jamón procede de cerdos de esa raza o de una mezcla genética con ella.

La experiencia y conocimiento de los procesos de curación han permitido a la empresa utilizar la raza Duroc en sus jamones y paletas de alto rendimiento curados sin hueso. Y con ello han logrado obtener una mayor jugosidad, textura más equilibrada y un sabor más redondo debido a la mayor presencia de infiltración grasa y un marmoleado más homogéneo.

La familia Muñoz Rojo apuesta por el cruce 50% Duroc

Han llevado el cambio de materia prima, pasando de cruce de cerdo blanco a cruce 50% Duroc, de forma progresiva durante los últimos dos años, pero no ha sido hasta ahora cuando han logrado consolidar el 100% de la producción, pues están auditados bajo los estándares de calidad y seguridad alimentaria más exigentes.

La empresa familiar Muñoz Rojo va vamino de su 40 aniversario y ya tiene tres generaciones a sus espaldas. / Aromais

La calidad y el rigor no son negociables para esta familia, explican. Son una parte esencial de su identidad. Por eso han querido asegurar que la materia prima es mínimo 50% Duroc y no simplemente un “cruce Duroc”. Este compromiso con la transparencia y la excelencia es lo que ha llevado a la familia Muñoz Rojo a actualizar su etiquetado, en coherencia a los valores que definen la empresa.

Muñoz Rojo cuenta con el sello del Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón.

Por este motivo, a partir de marzo de 2026, comenzarán a etiquetar su producto como jamón curado 50% Duroc, manteniendo además la reducción de sal del 25% con el sello del Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón (PASFEC)

La experiencia en los procesos de curación permiten a la empresa utilizar la raza Duroc en sus jamones y paletas. / Aromais

El jamón curado 50% duroc reducido en sal y alto en proteínas de la familia Muñoz Rojo puede encontrarse en las principales cadenas de supermercados, comercio tradicional y hostelería, principalmente bajo la marca Muñoz Rojo, AromaSerrana, PintaSerrana, Aromabal y Ovalis, pero como ellos indican: lo mejor es preguntar por su jamón reducido en sal.