Isabel Sanchis experimenta con luz, tejidos y volúmenes arquitectónicos sobre la pasarela

La diseñadora valenciana Isabel Sanchis ha presentado este miércoles en el Palacio de Cristal de Madrid su nueva colección, en la que experimenta con luces integradas en las prendas, así como con combinaciones de tejidos tradicionales reinterpretados desde una nueva perspectiva.

El objetivo de la colección, presentada en el marco de la semana de la moda madrileña, es, según la casa, "tensionar los códigos clásicos y transformarlos en un discurso más rotundo y actual", un planteamiento que se traduce en prendas de construcción compleja y marcada presencia escénica.

La diseñadora ha trasladado ahora a la pasarela madrileña una colección con la que la firma busca "sintetizar su investigación técnica y su lenguaje estético más actual".

En ese proceso creativo aparecen "prendas que se ensamblan, se cruzan y se integran generando nuevos volúmenes", en puños de americanas que hacen grandes lazos o cinturones que rematan bajos de algunas prendas.

La colección de carácter arquitectónico mantiene la esencia estética de la casa, en una paleta cromática en torno a granates, morado y chocolates, con el negro como hilo conductor.

La firma explora nuevas posibilidades escénicas a través de grandes flores de efecto metalizado rematando algunas de las prendas, además de estructuras con forma de flor que incorporan luz en su interior, un elemento utilizado en piezas concebidas exclusivamente para la pasarela.

Claro Couture, entre terciopelos, plumas y bordados florales

La firma Claro Couture ha cerrado este miércoles los desfiles en la Galería de Cristal con su colección 'Génesis', una propuesta que apuesta por el regreso a la esencia de la casa a través del protagonismo del terciopelo de seda, las siluetas estructuradas y una estética pensada para una mujer segura que no teme destacar.

El terciopelo, en verde, teja o negro, ha sido uno de los ejes de la colección, junto a otros tejidos como el crepé de seda, las organzas o el tweed. Sobre estas bases, la firma ha construido prendas en las que destacan los bordados, en muchos casos de inspiración floral, y el uso de plumas, aplicadas tanto en diseños como en accesorios. Ha incorporado también el entolado, una técnica clave para reforzar siluetas con faldas de capa y piezas de mayor cuerpo, alejadas de líneas más ligeras.

La propuesta, dirigida por Beatriz Claro, ha tomado su nombre de la idea de un nuevo comienzo y de una vuelta al origen creativo de la casa fundada por Carmen Claro. "'Génesis' es un reinicio, una vuelta a la esencia de Claro y a lo que es un 'couturier', con piezas muy artesanales y muy trabajadas", ha explicado Beatriz Claro.

La colección ha reunido alrededor de medio centenar de salidas que han abarcado desde propuestas de día hasta diseños de mayor impacto, pensados para alfombra roja. "Funciona como una pirámide: hay estilismos muy 'show', otros intermedios y otros más básicos, para que cada mujer encuentre su pieza según el evento", ha apuntado Claro.

La colección ha cerrado en el Palacio de Cibeles con una propuesta nupcial confeccionada en 'tweed' y organza de seda en tono marfil.