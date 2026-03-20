La huelga de médicos sigue sin acuerdo y deja miles de consultas y operaciones suspendidas en toda España

La segunda semana de huelga de médicos en España cierra sin trazas de acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos convocantes. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha hecho este viernes balance y señala que los porcentajes estimados de seguimiento se han mantenido en torno al 80% en hospitales y al 50% en atención primaria como media de las distintas comunidades autónomas, cifras que rebajan las comunidades. El sindicato ha admitido, también, el "notable" impacto del paro en la atención, con miles de consultas o pruebas aplazadas y, lejos de acercar posturas, advierte a Sanidad de que el conflicto se mantendrá mientras no se atiendan sus reivindicaciones.

Los sindicatos, que reclaman un Estatuto marco propio, advierten a Sanidad de que mantendrán el pulso si no se atienden sus demandas

Con "ligeras oscilaciones" provocadas por el festivo de este jueves en alguna comunidad autónoma "y con especial incidencia en servicios como Anestesiología y Reanimación y entre los médicos residentes", CESM celebra este viernes los porcentajes de médicos que han secundado el paro. Desde las comunidades, se rebaja el optimismo, aunque en estos días no todas están ofreciendo datos.

Con datos oficiales, los paros han sido más secundados en Andalucía, donde el seguimiento medio ha sido de un 25,5%. En Catalunya, donde se ha parado jueves y viernes, según los datos de la Conselleria de Salut el seguimiento ha sido de un 6,7%, mientras que el sindicato Metges de Catalunya cifra la participación en el 35%. El paro convocado este viernes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León ha sido secundado por el 24% de los médicos, según los datos de la Gerencia Regional de Salud.

Cancelaciones

Pero, desde las mismas comunidades, sí se admite el impacto que la huelga ha tenido en la actividad asistencial. En Aragón, se han llegado a suspender 843 intervenciones quirúrgicas desde este lunes hasta este viernes por la mañana. En Galicia, el paro ha provocado ya la suspensión de 34.000 actos médicos, entre ellos 673 cirugías, lo que está generando un "importante impacto sobre la asistencia", especialmente en el ámbito hospitalario, donde ya son 21.000 los actos médicos suspendidos.

Sanidad recuerda a las comunidades que pueden negociar directamente las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios

El propio sindicato CESM cita ejemplos de ese impacto asistencial: miles de consultas y pruebas diagnósticas aplazadas por todo el territorio y numerosas intervenciones quirúrgicas suspendidas, desde las 158 en Asturias o las 334 de Baleares hasta las cerca de 500 en Cantabria.

Sin acuerdo

"Una huelga médica nunca puede ser un éxito, porque sabemos cómo afecta a los pacientes, pero les pedimos paciencia, ayuda y comprensión, porque todo esto lo hacemos precisamente para tener más tiempo y atenderles mejor, para que haya menos listas de espera" decía esta mañana de viernes, frente al Hospital Puerta del Hierro de Madrid, Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), otro de los sindicatos convocantes.

Hernández solicitaba a Sanidad y a la Comunidad de Madrid una reunión con el Comité de Huelga para "no tener que llegar" al siguiente paro, que se ha convocado en la semana del 27 al 30 de abril. En cualquier caso, el mensaje de los sindicatos es claro: no van a varar hasta que Sanidad no se siente a negociar y consigan "una jornada justa y una clasificación conforme a su responsabilidad".

Mediador independiente

Este mismo viernes el Ministerio de Sanidad ha rechazado una mediación independiente para desbloquear la huelga médica nacional y ha defendido el Foro de la Profesión Médica como espacio "legítimo" y "plenamente operativo" de diálogo, en respuesta a la propuesta de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias. Sus consejeros de Salud han enviado una carta a la ministra Mónica García, en la que plantean una mediación independiente para acabar el paro.

Sanidad les ha recordado que las comunidades, en el marco de sus competencias, pueden negociar directamente las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios. "Contribuyendo así a poner fin al conflicto en sus respectivos territorios, como ya ha demostrado el caso de Asturias", ha indicado. Además, ha insistido en que "existe un espacio legítimo y plenamente operativo de diálogo: el Foro de la Profesión Médica, donde están representadas las principales organizaciones del colectivo. Este foro, que se ofreció para ejercer este papel, ha venido desarrollando funciones de mediación".

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Sanidad subraya que ya se alcanzó un acuerdo con los integrantes del Foro de la Profesión Médica que, a su juicio, son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades de la profesión. Sin embargo, lamenta que dicho acuerdo no fue aceptado por el Comité de Huelga, lo que "ha dificultado el avance hacia una solución compartida".