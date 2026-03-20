Sanidad investiga el "olvido" de un guante con gasas dentro de una paciente de Alicante durante una operación

El departamento de salud de Alicante-Sant Joan ha abierto un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido con una paciente que fue operada en el Hospital de Sant Joan el pasado 18 de febrero por unas lesiones precancerígenas en el útero, "olvidando" los ginecólogos que la intervinieron un guante con gasas en la vagina que posteriormente, ya con el alta recibida pese a manifestar fuertes dolores, expulsó en su domicilio. La Conselleria de Sanidad ha confirmado este viernes a este diario la adopción de esta medida.

Según han explicado distintas fuentes del centro hospitalario, la mujer fue sometida a una histerectomía laparoscópica y doble anexectomía en la que le extirparon el útero y las trompas hace un mes después de que en junio del año pasado le fuera diagnosticada una lesión que podría ser cáncer uterino. Sin embargo, la misma paciente ha contado al programa "Directo al grano", de TVE, que tras la cirugía tenía dolores fortísimos en la zona de los ovarios pese a lo cual le dieron el alta sin cerciorarse de si la operación había ido bien o no.

La afectada también sufre la lesión de un diente por la intubación

Expulsión

Horas después, añade en su relato, se sentó en el inodoro hasta que expulsó el guante hecho una bola con un puñado de gasas dentro tras sufrir dolores tan fuertes como si de un parto se tratara, con contracciones.

Fuentes bien informadas del hospital han detallado a este diario que este material de uso médico efectivamente "estaba en la vagina. Con gasas dentro. Lo pondrían para taponar y se les olvidó retirarlo". Asimismo, confirman que durante la operación ha sufrido la lesión en la boca de un diente incisivo, que le ha quedado luxado y móvil al maniobrar con la intubación y a consecuencia de ello necesitará un implante.

Reclamación

La afectada ha interpuesto una reclamación en el Servicio de Información y Atención al Paciente (SAIP) del Hospital de Sant Joan y está valorando con un abogado acudir por la vía penal a denunciar por negligencia a la ginecóloga que le atendió. La mujer sigue en tratamiento médico y psicológico por lo ocurrido.

Personal consultado en el hospital lamenta lo ocurrido. Explican que están sometidos a un fuerte estrés y carga de trabajo que atribuyen a una plantilla mermada en general en este centro que atiende a una población de 250.000 habitantes en Alicante y otras poblaciones de l'Alacantí.

"Pueden pasar accidentes así cuando tienes a los médicos con ese nivel de presión y trabajando al 200 %", admiten.

Abuso

Coincidiendo con el quinto día consecutivo de huelga celebrada durante toda esta semana, parte de la plantilla ha salido este viernes a protestar a las puertas del recinto con el lema "La norma es el abuso y el abuso es la norma”, quejándose ya no solo de la situación de la profesión médica sino de la particular que estarían sufriendo en este hospital, donde "la dirección hace oídos sordos a lo que le pedimos. No quieren dar problemas en Valencia", han afirmado en referencia a la Conselleria de Sanidad.

Aunque el caso no ha llegado aún al Defensor del Paciente, la presidenta de la entidad, Carmen Flores, ha calificado el error de "monumental" aunque de vez en cuando se producen situaciones similares. " Ya hemos tenido algunos casos de dejarse material dentro del paciente en el quirófano", ha concluido.