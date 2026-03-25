Noelia, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia: "Mi padre me dijo que para él ya estaba muerta"

Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que ha solicitado la eutanasia a la que se opone su padre, la recibirá este jueves según ha confirmado ella misma al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3.

"Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia", ha dicho la joven en una entrevista de la que ese programa ha emitido este martes algunos fragmentos: "No he dudado, lo tenía muy claro desde el principio", también ha manifestado en la entrevista realizada en casa de su abuela, quien no sabía la fecha de la eutanasia y se ha enterado por sus declaraciones.

La vida de Noelia Castillo Ramos quedó marcada desde muy joven. Creció en un entorno inestable, pasó parte de su infancia en el sistema de protección de menores y nunca contó con una red familiar sólida. Todo cambió de forma definitiva tras sufrir una agresión sexual múltiple: intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, pero sobrevivió con graves secuelas. Quedó parapléjica y desde entonces arrastra un dolor constante que ha condicionado cada aspecto de su vida, entre ingresos en centros sociosanitarios y una dependencia extrema.

"El dolor sufrido"

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija" explica en uno de los fragmentos emitidos.

Admite que su familia está en contra de la eutanasia que ha pedido: "Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero ¿y el dolor que he sufrido yo durante estos años atrás?", lanza la pregunta.

Sobre cómo le sentó a su padre, Noelia asegura que "mi padre empezó a gritarme, me dijo que no tenía corazón porque no pienso en el dolor de los demás. Me dolió la reacción que tuvo", tras también manifestar que su relación no fue fácil a partir de ahí: "Mi padre no quería escucharme. No quería saber nada más de mí, ni del entierro ni nada porque para él ya estaba muerta", aclara.

Sobre las razones de pedirla, explicab aque "veía mi mundo muy oscuro. No tenía ni metas ni objetivos, también tuve dos intento de suicidios con pastillas. Por fin lo he conseguido y al fin puedo descansar. No puedo puedo más con todo lo que me atormenta", ha manifestado.

Batalla judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de rechazar paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna.

La batalla ante la Justicia comenzó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó suspenderla de forma cautelar.

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El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia