Sestao
Muere una mujer en Vizcaya por las quemaduras causadas por un infiernillo
Falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas
EFE
Bilbao
Una mujer de 49 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras muy graves sufridas anoche cuando, al parecer, utilizaba un infiernillo en una vivienda de la localidad vizcaína de Sestao.
Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron sobre las diez menos veinte de una vivienda de la calle Iberia de Sestao cuando una mujer sufrió accidentalmente quemaduras de carácter muy grave.
La mujer fue trasladada al cercano hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció después debido a la gravedad de las heridas sufridas.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección