El Abono Único marca un punto de inflexión en el transporte público sostenible en España

Los trenes de Cercanías y Media Distancia transportaron a 481 millones de viajeros este 2025, el 91% del total en todos los servicios que opera Renfe. El ferrocarril convencional, en una tendencia que se mantiene año tras año, demuestra ser esencial para conectar y vertebrar España de manera sostenible. Unos servicios que se han visto reforzados con el lanzamiento del Abono Único, que permite viajar de manera ilimitada por cualquier red de Cercanías, Media Distancia y los autobuses de la red estatal por 60 euros mensuales; 30 euros para los menores de 26 años.

"Nace con un objetivo claro: hacer más fácil, sostenible, e inclusivo el transporte, con el fin de reforzar el derecho a la movilidad, en línea con los modelos europeos más avanzados". Así explican desde Renfe esta iniciativa que cambia la forma de viajar en el día a día al unificar en un único título unos servicios altamente demandados. En total, Renfe ofrece cerca de 1,3 millones de plazas diarias en su amplia red de Cercanías y Media Distancia en toda España; casi 500 millones de plazas de trenes al año que conectan miles de localidades y que, para millones de personas, representan un acceso directo y asequible al puesto de trabajo, a escuelas y universidades o a centros médicos, entre otros servicios esenciales.

Gráfico que muestra los viajeros transportados por Renfe Operadora.

El Abono Único, un punto de inflexión

En este contexto, el Abono Único marca un punto de inflexión en la movilidad cotidiana en España al ser una herramienta estratégica para democratizar y reforzar el derecho a la movilidad y la conectividad entre territorios, apuntan desde Renfe. Precisamente, al ser el ferrocarril convencional "la columna vertebral de la movilidad en España", esta iniciativa es relevante por su impacto en la cohesión territorial y la sostenibilidad: "Una medida que simplifica y abarata la movilidad de millones de personas a la vez que acelera la transición hacia un transporte público más limpio y eficiente".

Se trata de un abono personal e intransferible que permite viajar sin límite durante 30 días en autobuses estatales y trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. También están incluidos algunos servicios Avant: entre Ourense y A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia, y el Avant Exprés Barcelona - Tortosa. Está disponible en taquillas, máquinas autoventa y las webs y apps de los operadores.

Facilita la planificación

Calificado de importante primer paso, las primeras señales desde que entró en vigor el abono apuntan a que la medida "facilita la planificación cotidiana y la combinación de los medios de transporte", especialmente en entornos con dependencia del transporte público para acceder a servicios esenciales.

Además, desde Renfe cuentan que el abono "ha despertado interés, especialmente entre quienes realizan desplazamientos recurrentes y valoran la sencillez de un título integrado". La oferta del billete "se irá ampliando conforme se incorporen más servicios de transporte público" como los buses y tranvías urbanos.

Con tal de evitar las reservas fantasma, cuando los usuarios reservan las plazas y luego no se presentan al viaje, estos viajes ilimitados tienen unas normas, como que en autobuses solo se permite una reserva por sentido y día (hasta dos en caso de trayectos de corta duración) o que en Media Distancia no se pueden realizar más de cuatro viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.

Movilidad sostenible

Comparado con el automóvil, las emisiones de CO2 de los trenes de Renfe son hasta 35 veces inferiores, 3,79 gramos por unidad de transporte, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático. Una cifra que representa el mínimo histórico de emisiones alcanzado por la compañía, con una reducción del 89% con respecto a 2005. En los dos últimos años, Renfe ha logrado disminuir en un 20% su huella de carbono, erigido el tren como el transporte terrestre más eficiente energéticamente y con menores emisiones de CO2 por pasajero transportado.

En un contexto de transición ecológica, los servicios de Cercanías y Media Distancia constituyen "una herramienta fundamental para reducir el uso del vehículo privado, disminuir la congestión en áreas metropolitanas y avanzar hacia un modelo de movilidad multimodal, con el tren como eje articulador". Además, "su impacto es especialmente relevante en municipios medianos y pequeños", donde ayuda a vertebrar el territorio y evitar situaciones de aislamiento y frenar la despoblación.

Modernización de la flota

Más del 90% de los kilómetros recorridos por los trenes de Renfe se hacen mediante trenes eléctricos bajo energía 100% renovable, un hito que les permite contar con el certificado 'Carbono Neutro’ de AENOR. Para lograr reducir el consumo energético, ha sido clave la modernización de la flota y la sustitución progresiva del material diésel por trenes eléctricos así como los sistemas de conducción eficiente, que permiten optimizar el consumo energético en cada trayecto.

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La compañía española ha incrementado su inversión en compra de trenes significativamente desde 2020, adquiriendo 432 trenes desde entonces. El contrato para la nueva flota de Cercanías y de Media Distancia, adjudicado en 2021 y ampliado posteriormente, supera los 3.500 millones de euros, incluyendo repuestos iniciales y mantenimiento. A partir de este año, se incorporarán de forma continuada nuevas unidades, garantizando una mejora progresiva de la flota y del servicio.