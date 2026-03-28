Fallece Alo Montesinos, maestro de periodistas y de la palabra

La comunicación valenciana pierde a uno de sus referentes. Alo Montesinos, periodista y analista incisivo, ha dejado una huella imborrable en el panorama mediático tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional ininterrumpido. Licenciado en Filosofía y Letras (Psicología) por la Universitat de València, Montesinos supo maridar desde sus inicios en 1980 el análisi con la inmediatez de la noticia.

Su nombre queda ligado a la historia de la radio en la Comunitat Valenciana. Ocupó la dirección regional de Onda Cero y con él la cadena consolidó su influencia en el territorio. Pero Alo Montesinos fue, ante todo, un hombre de opinión. Su pluma recorrió las páginas de las cabeceras más prestigiosas. Fue columnista en ABC, Diario 16, El Periódico Mediterráneo y Levante-EMV, durante más de una década.

Su trabajo en Levante-EMV durante más de una década quedó inmortalizado con la publicación de un libro recopilatorio con todas sus opiniones titulado "Areces". La obra reunió 104 de los muchos artículos de opinión que publicó en Levante-EMV durante los 11 años en los que colaboró con este diario con la tribuna "El tambor de hojalata". Una columna que cerraba con una "Pregunta para el usuario" que siempre dio qué pensar.

Más allá de los focos y las firmas, Montesinos destacó como uno de los pioneros de la consultoría de comunicación política e institucional. Desde 1983, asesoró a organismos, empresas y líderes, convirtiéndose en un estratega clave para entender la evolución de la comunicación pública en las últimas décadas.

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Su compromiso con la profesión se extendió también a las aulas. Como docente, compartió su vasto conocimiento en centros de formación tanto de ámbito autonómico como internacional, formando a nuevas generaciones de comunicadores en el arte de la estrategia y la gestión de la reputación.