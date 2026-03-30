El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos

El cáncer colorrectal será el tipo de cáncer más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos, de los que aproximadamente 30.000 corresponderán a cáncer de colon y cerca de 14.000 al de recto. Lo recuerdan los especialistas con motivo del Día Mundial, que se conmemora el 31 de marzo. Además, advierten los diagnósticos de cáncer de colon se han disparado un 40% en menores de 50 años. El diagnóstico temprano es clave en cáncer colorrectal: la supervivencia puede alcanzar el 90%, señala la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD).

Además de su elevada incidencia, representa una causa muy relevante de mortalidad, recuerda la FEAD. En 2024, 10.424 personas fallecieron debido a esta enfermedad. En hombres, fue el segundo tumor con mayor mortalidad, solo por detrás del cáncer de pulmón, mientras que en mujeres ocupó el tercer lugar, tras el cáncer de mama y el de pulmón.

Además de la edad como factor de riesgo -la incidencia del cáncer colorrectal aumenta a partir de los 50 años- desde la FEAD señalan que existen otros factores de riesgo, como los antecedentes familiares de cáncer, ciertas enfermedades inflamatorias intestinales de larga evolución (como la colitis ulcerosa o la Enfermedad de Crohn) y síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch. En estos casos, los pacientes pueden requerir estrategias de seguimiento y prevención específicas, indican.

Los cribados

A pesar de estos datos, existe un mensaje esperanzador, dicen los médicos: cuando el cáncer colorrectal se detecta de forma temprana, la supervivencia alcanza el 90%. En España existe un programa de cribado de cáncer colorrectal dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 70 años, cuyo objetivo es detectar la enfermedad en fases iniciales. Este proceso comienza con un test de sangre oculta en heces, capaz de identificar pequeñas cantidades de sangre no detectables a simple vista. Se trata de una prueba sencilla, cómoda y no invasiva, que se realiza en casa mediante la recogida de una muestra.

Un test positivo "no indica por sí mismo la presencia de un cáncer, que solo se confirma en una minoría de personas", explica el doctor José Díaz- Tasende, especialista de la FEAD y médico adjunto en el servicio de aparato digestivo en el Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, "pero sí indica la necesidad de realizar una colonoscopia".

Pólipos o lesiones benignas

En la mayoría de los casos, lo que se detecta durante este procedimiento son pólipos o lesiones benignas que pueden predisponer al desarrollo del cáncer. "La colonoscopia no solo permite un diagnóstico precoz, sino que también actúa como una herramienta preventiva, ya que durante la prueba se pueden resacar estos pólipos y reducir así el riesgo de desarrollar cáncer en el futuro", recalca el especialista.

Además, subraya que actualmente la colonoscopia "no es una técnica molesta, ya que se realiza con sedación profunda, por lo que la mayoría de los pacientes no percibe el procedimiento".

Adelantar el cribado

Aunque la incidencia del cáncer colorrectal aumenta de forma sustancial a partir de los 50 años, los especialistas advierten que cada vez están viendo más casos en personas por debajo de ese tramo de edad. Por eso, y con motivo del Día Mundial de la enfermedad, desde centros como el Instituto Oncológico Rosell (IOR-Pangaea Oncology), en Barcelona, proponen, basándose en su experiencia clínica, en la evidencia científica y en la evolución epidemiológica de los tumores colorrectales, adelantar la edad de inicio de los programas de cribado a los 40 años.

Citan un estudio de la Internacional Agency for Research on Cancer (IARC) que ha constatado que la incidencia de cáncer colorrectal antes de los 50 años sube en torno al 4-6% anual en varios países desarrollados y que, de seguir así, la carga de casos podría duplicarse cada quince años, lo que convierte el cáncer colorrectal de inicio temprano en "una preocupación creciente" para 2030 y está llevando a repensar las franjas de edad de inicio del cribado de este cáncer.

Desde el IOR consideran que mejoraría la detección precoz de los casos en población joven. Este mismo centro señala, asimismo, que la aplicación de la biopsia líquida en estadios iniciales de estos tumores, como el estadio II, mejoraría el seguimiento de la enfermedad mínima residual y permitiría tomar decisiones terapéuticas óptimas y personalizadas, como la decisión de administrar o no quimioterapia tras la cirugía del cáncer colorrectal, según explica el doctor Lluís Cirera, jefe de Oncología Médica del IOR-Pangaea Oncology en el Hospital Universitari Sagrat Cor, en Barcelona.