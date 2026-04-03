Javier Río

Vídeo | La Universidad de Zaragoza presenta un proyecto pionero sobre camellos

Los paseantes por la Ronda Hispanidad de Zaragoza en los últimos días se han encontrado con unos atípicos compañeros de barrio. Una pareja de camellos observa desde el recinto de la facultad de Veterinaria a las personas que caminan con unos grandes ojos abiertos. En los próximos días otros tres animales se sumarán al grupo pues forman parte de un pionero proyecto de investigación de reproducción animal que cuenta con financiación internacional y que busca garantizar su mejora genética. Más información