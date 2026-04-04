Hallan en aguas de Ibiza un tercer cadáver tras aparecer esta semana en Baleares los cuerpos de dos inmigrantes

El cadáver de un hombre, muy probablemente de un migrante que viajaba en patera, fue encontrado este sábado junto a la costa de Ibiza, en el municipio de Sant Josep.

A las 11:20 horas de la mañana, personal del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha retirado el cuerpo del agua, "posiblemente de un africano", según han avanzado a Diario de Ibiza desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Benemérita.

El avanzado estado de descomposición del cuerpo, que estaba "muy deteriorado", indica que podría llevar "varias semanas" a la deriva. Los agentes han subido el cadáver a la lancha con la ayuda de una pértiga en una operación que se ha prolongado varios minutos, y después lo han evacuado del lugar.

Tres cadáveres en una semana

Se trata del tercer cuerpo que aparece en la costa pitiusa en menos de una semana. El pasado sábado, un joven de Santa Eulária encontró un cadáver flotando entre Cala Mestella y Cala Llenya. El hallazgo se produjo a las 9.35 horas, cuando el joven salió a probar una embarcación, divisó un chaleco salvavidas flotando en el mar y, al acercarse, descubrió que se trataba de un cadáver. Pese a que inicialmente se pensó que podría tratarse de un buceador, la Guardia Civil descartó esa posiblidad, ya que se trata de un hombre de rasgos africanos que llevaba ropa deportiva y un chaleco salvavidas de color naranja.

El cadáver hallado el pasado sábado. / D.I.

Más recientemente, el pasado lunes se localizó un nuevo cuerpo sin vida en las costas de Formentera, en una tragedia que no cesa y que tiene como origen el tráfico ilegal de migrantes irregulares. En este caso, se trataba de una mujer que apareció flotando en el agua en la playa conocida como ses Canyes, cerca de la localidad de es Pujols. Se trataba de una mujer de origen subsahariano que, además, estaba embarazada. Un paseante se topó con el cuerpo pasadas las 8 de la mañana y dio aviso a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en la zona poco después.

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Solo durante el año pasado, la ruta argelina de migración hacia Ibiza, Formentera y el resto del archipiélago balear se cobró más de mil muertos en unas 120 tragedias marítimas, según el informe elaborado por la organización Caminando Fronteras. Esta tragedia recurrente provoca que continúe el goteo de cadáveres encontrados en las costas pitiuas durante los primeros meses de 2026.