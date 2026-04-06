El gran día de la misión Artemis ya está aquí: la NASA se prepara para hacer historia, batir un récord, ver un eclipse y sobrevolar la cara oculta de la Luna

El gran día ha llegado. Tras un despegue de película, varios días de viaje por el espacio y algún que otro contratiempo técnico a bordo, la misión Artemis 2 está a punto de llegar a la Luna y hacer historia. Según afirma la NASA, este lunes la nave espacial Orión realizará el ansiado sobrevuelo lunar, batirá el récord absoluto de distancia de una misión tripulada respecto a la Tierra, vivirá un eclipse de una hora y permitirá a los cuatro astronautas a bordo observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y algunas de las regiones más inexploradas del satélite terrestre. La misión en sí no aterrizará sobre el suelo lunar pero, tal y como afirman los expertos, su recorrido facilitará que siguientes generaciones de viajeros espaciales sí puedan hacerlo en condiciones seguras.

La NASA ha anunciado un programa especial a partir de las 19 (hora peninsular española) a través de su canal de Youtube y de plataformas como Netflix, HBO y Amazon Prime para seguir el momento del sobrevuelo lunar. El momento más esperado será la conexión con los cuatro astronautas de Artemis para seguir su acercamiento a la Luna, los preparativos de la nave y su visión de la cara oculta del satélite desde las alturas. También hay muchas expectativas por el momento en que se confirme que la nave Orión es el vehículo espacial tripulado que ha llegado más lejos de la Tierra que cualquier otra misión de la historia. Si no hay sorpresas de última hora, poco antes de nuestras 20 horas, Artemis superará los 400.000 kilómetros de distancia de su planeta madre y batirá el récord de la histórica misión Apolo 13. Para entonces está prevista una entrevista en directo con los cuatro tripulantes de la misión para que den sus impresiones sobre este momento histórico.

Esta noche, Artemis superará los 400.000 kilómetros de distancia de su planeta madre y batirá el récord de la histórica misión Apolo 13

El cronograma de esta etapa de la misión es claro y esconde varios momentos emocionantes y que, además, podrían dar lugar a algunas de las fotografías más espectaculares de todo el recorrido. Entre las 20:45 y la medianoche, la tripulación se dedicará a explorar la cara oculta de la Luna, una región de nuestro satélite que, aunque ya hemos observado con anterioridad, sigue escondiendo misterios para la ciencia moderna. Este lado del satélite se distingue por su relieve abrupto, lleno de cráteres y montañas, muy distinto de las amplias llanuras oscuras de lava del lado visible. Los astronautas tomarán fotografías, grabarán vídeos y escribirán notas detalladas que servirán tanto para la divulgación como para estudios científicos posteriores, incluyendo la emulación de la icónica fotografía del Apolo 8 con la superficie lunar en primer plano y la Tierra de fondo.

El momento más crítico del recorrido empezará alrededor de la 1 de la madrugada, cuando se espera que la nave inicie su recorrido por detrás de la Luna y se pierda toda comunicación con la Tierra durante unos 40 minutos. Este será un momento de absoluta soledad para los astronautas y, aún así, una de las etapas más apasionantes del viaje. Será justo entonces cuando la nave Orión pasará a apenas 6.000 kilómetros de la superficie lunar, marcando su máximo acercamiento al satélite y completando uno de los grandes objetivos de la misión. Después de este recorrido, cuando la nave siga su trayectoria para dejar atrás la cara oculta de la Luna, los astronautas recuperarán las comunicaciones y verán la llamada "salida de la Tierra". En ese momento, nuestro planeta volverá a aparecer sobre el horizonte lunar desde la perspectiva de Orión.

Alrededor de la 1 de la madrugada, la nave iniciará su recorrido por detrás de la Luna y perderá toda comunicación con la Tierra durante unos 40 minutos

Entre las 2 y las 3 de la madrugada, los astronautas de Artemis serán testigos de un espectáculo único. Tal y como se indica en el cronograma de la misión, en ese punto de su recorrido, la Luna se interpondrá entre ellos y el Sol, provocando un eclipse solar visto desde el espacio. Este fenómeno, además de ser visualmente impresionante, aportará información valiosa sobre las condiciones de iluminación y la posición relativa de los cuerpos celestes durante la maniobra, convirtiéndolo en un momento especialmente codiciado tanto por científicos como por el público. Al finalizar el eclipse, la nave volverá a estar expuesta a una luz directa y, gracias a ello, la tripulación disfrutar de la vista del último tramo de su viaje sobre la superficie lunar antes de volver a poner rumbo a la Tierra.

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Sobre las 04:50 de la madrugada está prevista una conexión especial con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen para que compartan sus impresiones tras completar este sobrevuelo lunar. Las expectativas son, por ahora, muy altas. Y las ganas de presenciar en directo este momento histórico, también Y es justamente por eso que, según ha anunciado la NASA, este lunes los astronautas dormirán hasta tarde para que puedan tener fuerzas para disfrutar de esta jornada tan importante para ellos y, en general, para la humanidad.