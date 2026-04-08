Leïla Slimani, Premi Internacional de la Fira del Llibre de València
L'escriptor turc Zülfü Livaneli serà l'altre convidat internacional
EP
L'escriptora franc-marroquina Leïla Slimani rebrà el Premi Internacional de la Fira del Llibre de València, que enguany celebra el seu 61 edició del 30 d'abril al 10 de maig en la seua seu habitual en els Jardins del Real (Vivers).
Leïla Slimani rebrà el Premi Internacional de la Fira del Llibre de València el dimecres 6 de maig a les 18.30 hores. En l'acte, Slimani mantindrà una conversa amb l'escriptora valenciana Raquel Ricart, guardonada amb el Premi de la Fira l'any passat, amb traducció simultània a càrrec d'Anna Montero, avança l'organització del certamen.
Slimani, l'obra del qual ha sigut traduïda tant al valencià com al castellà, va saltar a la fama internacional el 2016, quan va guanyar el prestigiós Premi Goncourt amb la seua segona novel·la, 'Cançó dolça'. L'obra, un notable èxit comercial, aborda ja alguns dels temes centrals de l'autora, com els prejuís de classe i origen, les dinàmiques de poder dins de les famílies, el poder de l'amor i l'educació o la violència latent en la societat.
Recentment, Slimani ha completat la magistral trilogia 'El país dels altres', inspirada en la seua família i ambientada en la història recent del Regne del Marroc, que aborda la condició social de la dona i les contradiccions de la societat marroquina. Després de 'El país dels altres', que dona títol al primer volum, la trilogia continua amb 'Mireu-nos ballar' i conclou amb 'Em portaré el foc'.
Però Slimani no serà l'única presència internacional en la Fira del Llibre de València. La vesprada del dissabte 9 de maig, l'escriptor turc Zülfü Livaneli visitarà el certamen per a presentar la seua última novel·la, 'La casa de Leyla'.
Livaneli, també músic i activista polític, és l'autor més venut de Turquia. Se li considera una de les figures culturals turques més importants del nostre temps. Les seues obres entrellacen diferents entorns socials, personatges i esdeveniments històrics, entre elles les aclamades 'Bliss' (guanyadora del premi Barnes & Noble Discover Great New Writers) i 'Serenata per a Nadia'.
L'obra de Livaneli ha sigut traduïda a 37 idiomes i ha guanyat nombrosos premis internacionals. El 1995 va ser nomenat Ambaixador de Bona Voluntat de la Unesco per les seues activitats culturals i polítiques i les seues contribucions a la pau mundial.
