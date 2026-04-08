Las negociaciones entre Sanidad y los sindicatos médicos para poner fin a la huelga se encallan por la figura del mediador

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos vuelven a reunirse este miércoles en busca de un acuerdo para poner fin a la huelga contra el Estatuto Marco. Lejos del clima de diálogo del encuentro celebrado a finales de marzo, en esta segunda reunión las posturas vuelven a alejarse. Los sindicatos rechazan que sea una asociación de pacientes la que ejerza de mediadora en el conflicto, como varias comunidades autónomas sugirieron en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 27 de marzo. Sanidad, por su lado, "lamenta el rechazo (del comité) a los distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha".

La huelga de médicos protagonizaba el pleno del último Consejo Interterritorial antes de Semana Santa. Los consejeros de Sanidad de las comunidades llevan semanas apremiando a la ministra Mónica García para que busque la solución a un conflicto que, en los últimos meses, ha provocado la suspensión de miles de pruebas, consultas e intervenciones quirúrgicas. En la reunión del 27 de marzo, Sanidad y las comunidades acordaron buscar un nuevo mediador independiente, más allá del Foro de la Profesión Médica propuesto por este departamento, para evitar el próximo paro de médicos previsto este mismo abril. Algunos consejeros propusieron que esa figura la ejerza una organización de pacientes.

Plataforma de Pacientes

"Hemos acordado proponer una figura de mediación que sea reconocida por todas las partes, para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga", señalaba entonces la ministra Mónica García. Este lunes, para facilitar el avance de cara a la reunión, el Ministerio proponía la participación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como posible mediadora.

Pero, horas antes de la nueva reunión negociadora entre el Comité de Huelga y el Ministerio, los sindicatos han mostrado su "rechazo a la decisión unilateral y no consensuada de incorporar" a la POP como "observador/mediador". Anuncian que acudirán a la reunión pero piden que no asista la POP por considerar que no es una organización neutral y proponen que, para dar transparencia al proceso negociador, se graben los encuentros.

Enquistar el conflicto

Este mismo miércoles, Sanidad, en una carta enviada al comité de huelga, ha lamentado el rechazo "a los distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes".

"Resulta contradictorio reconocer la distancia entre posiciones y, al mismo tiempo, no plantear propuestas concretas que permitan avanzar hacia una solución del conflicto. Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de progreso en el diálogo", indica el Ministerio.

Mónica García, ministra de Sanidad / EPC

"Asimismo, resulta especialmente preocupante que, incluso cuando se han producido avances o acercamientos en el seno del propio comité, estos no puedan materializarse por la falta de capacidad de decisión efectiva del mismo, lo que introduce un elemento adicional de bloqueo. A ello se suma la ausencia de una propuesta propia de mediación, pese a haber sido solicitada, contribuyendo a enquistar la situación y a dificultar su resolución", añaden. .

Sanidad señala que su voluntad sigue siendo la de "alcanzar acuerdos, desde el diálogo constructivo y con una visión amplia del sistema sanitario". Además, insta a que el comité -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- "acuda con su propio mediador si no comparte la propuesta realizada, a fin de no demorar más el avance del proceso negociador".