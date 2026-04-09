El papel crucial de España en la misión Artemis II: "Es el hito de la carrera espacial"

El mayor logro conseguido en la historia del sector aeroespacial lleva la firma de Gran Canaria. La misión Artemis II de la Nasa, la primera tripulada en más de medio siglo y la primera vez que astronautas han podido avanzar más allá de la Luna, cuenta con el apoyo logístico del Centro Espacial de Canarias (CEC), ubicado en Montaña Blanca —Maspalomas—. «Es el hito de la carrera espacial», afirma Cristian Rodríguez, el responsable de operaciones en telemetría, telecomando y control.

El crucial cometido de las más de 50 personas que trabajan en este proyecto es dar soporte en los momentos críticos de la operación —el lanzamiento, hace una semana, y el regreso, previsto para el sábado—, realizar mediciones continuas mediante telemetría para determinara con precisión la ubicación y velocidad de la nave y establecer el enlace con la Nasa para garantizar las comunicaciones con los tripulantes. «El miedo era no dar la talla, pero todo está yendo sin problemas», confiesa Rodríguez.

La Luna es lo de menos, el objetivo final es la conquista de Marte Cristian Rodríguez — Responsable de operaciones del CEC

«Las fases críticas son las de lanzamiento y reentrada, pero también hemos prestado apoyo para establecer el contacto de la Nasa con los tripulantes durante el viaje de ida hacia la Luna y, ahora, el de vuelta», explica el ingeniero. «Hubo un pequeño susto con un transpondedor que no comunicaba, durante unos diez minutos, pero conseguimos reiniciarlo y hacerlo funcionar perfectamente». Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el vehículo espacial entró en la cara oculta de la Luna: «Cuando se produjo el eclipse, es decir, cuando la Luna se puso justo en medio entre la nave y la Tierra, perdimos las comunicaciones durante, al menos, una hora».

La primera fase, la llegada al satélite, se ha completado, pero aún queda mucho trabajo por hacer en el CEC: comienza el retorno al globo terráqueo y desde Maspalomas seguirán con la tarea de las mediciones para conocer con exactitud la velocidad de la nave y la distancia a la que se encuentra.

Amerizaje

Estos cálculos son recopilados por la Nasa y, mediante la aplicación algorítmica, pueden conocer la dirección hacia la que se dirige el vehículo en su travesía de retorno a la atmósfera. Lo que está previsto es que americe sobre el océano Pacífico: «A raíz del rozamiento, la nave se va desintegrando y se le van cayendo capas, como una cebolla, hasta llegar a la cápsula en la que están los astronautas. En ese momento, se abre el paracaídas y, mediante unas antenas, se traslada la posición exacta para que un barco les recoja», cuenta.

El proceso de reentrada es, junto al lanzamiento, el momento más crítico de la misión debido al peligro que entraña. «Por el rozamiento se produce una especie de plasma que rodea toda la nave y hará que perdamos la comunicación. El reto es ser capaces de volver a recuperarla lo antes posible para conocer el estado de los astronautas».

Artemis II ha supuesto demostrar al mundo que España y Canarias está a la vanguardia de la carrera espacial Cristian Rodríguez — Responsable de operaciones del CEC

A pesar de las intensas jornadas que se están viviendo en el CEC, el trabajo se remonta a mucho más atrás y, para el ingeniero, «la preparación fue la parte más dura». «Todo el año pasado estuvo repleto de configuraciones de equipo, implementaciones nuevas de software, ensayos de contingencia y simulaciones de fallos. Todo tiene que estar muy estandarizado y seguir un procedimiento que ha sido aprobado tanto por la Nasa como por nuestro equipo».

Artemis II no es el final del camino, es la previa para conquistar un nuevo hito: llegar a Marte. «La Luna es lo de menos, el objetivo final es la conquista de Marte. Necesitamos un ‘trampolín’ para llegar, por lo que queremos establecer una base lunar desde la que partir», confirma Rodríguez. En estas nuevas misiones, se prevé que el CES vuelva a tener presencia. «Parte de esta misión se ha llevado a cabo para ver cómo funcionan los equipos, en qué han fallado y qué podemos mejorar para la siguiente. En el futuro proyecto Artemis III mejoraremos todo lo que sea posible».

Hacer historia

La operación se está desarrollando «de maravilla» y el objetivo principal —orbitar la Luna y ver su cara oculta— se ha «cumplido con creces». Para Rodríguez, alcanzar este nuevo hito de la humanidad es motivo «de un gran orgullo» por «poder participar y hacer historia en la carrera espacial y la conquista de Marte». «Detrás de este trabajo hay un montón de equipos de operadores, ingenieros y mucha gente de distintas disciplinas que hemos conseguido hacer historia».

Para el sector aeroespacial canario, Artemis II ha supuesto «demostrar al mundo que España y Canarias está a la vanguardia de la carrera espacial» y una demostración al mundo de que el Archipiélago «es una parte importante de todo el entramado de los proyectos espaciales».

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Según las previsiones, y si todo sigue desarrollándose según lo planeado, en sólo dos días los astronautas podrán volver a sus casas y se cerrará uno de los capítulos más importantes en la historia de la humanidad, en el que el estará escrito con tinta el nombre de Maspalomas.