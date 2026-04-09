La presidenta de Aemet abandona el cargo tras las protestas de los trabajadores

La Agencia Estatal de Meteorología inicia una nueva etapa en su dirección tras la salida de María José Rallo de la presidencia del organismo. El relevo coincide con una modificación de los estatutos de Aemet impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la agencia, y que refuerza el peso institucional de este organismo tras un periodo convulso y en una época marcada por la creciente presencia de los fenómenos meteorológicos extremos.

La presidencia de Aemet recaerá ahora en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, según recoge la publicación oficial difundida este jueves. Desde el Ministerio enmarcan la decisión en la reorganización interna del organismo y subrayan que la salida de Rallo responde también a una "petición previa" formulada por ella misma por "razones personales".

Fuentes de Transición Ecológica señalan que Rallo había solicitado dejar el cargo con antelación, aunque se mantuvo al frente hasta la entrada en vigor de los nuevos estatutos para facilitar el proceso de cambio. Durante ese periodo, además, participó junto al equipo directivo en la definición del nuevo marco organizativo antes de regresar a su puesto como funcionaria de la Administración.

Iniciativa propia

En una carta dirigida a la plantilla, la ya expresidenta comunica que abandona la responsabilidad por iniciativa propia y agradece el trabajo desarrollado durante su etapa. En ese mensaje repasa algunos de los hitos de su gestión, entre ellos mejoras en la organización interna y el refuerzo de personal, en una etapa que describe como especialmente intensa.

La recta final de su mandato, sin embargo, ha coincidido con un periodo de tensión laboral dentro de la agencia. En las últimas semanas, Aemet vivió un conflicto con los representantes de los trabajadores que estuvo cerca de desembocar en una huelga en plena Semana Santa.

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Finalmente, a finales de marzo se alcanzó un acuerdo con las organizaciones sindicales que introducirá mejoras en las condiciones laborales del personal. Su salida se produce en un momento de transición interna para una agencia que ha ganado visibilidad pública en los últimos años por su papel ante episodios meteorológicos cada vez más extremos. El principal ejemplo fue la dana de Valencia, en la que los avisos y alertas de esta institución se estuvieron en el foco del debate.