El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros"

Suena el teléfono y en la pantalla aparece un número fijo desconocido, con prefijo estatal. Ocurre todos los días. Este día, sin embargo, contestas. Del otro lado de la línea llega el bullicio de un ‘call center’ que, con toda seguridad, está en algún país centroamericano. El interlocutor, tras unos segundos de espera, comienza la estafa.

-Le llamo de Endesa.

No llama de Endesa, el principal distribuidor de electricidad en España. Es un hombre de acento suramericano que pertenece a una red organizada de estafadores y dice que trabaja para Endesa porque sabe que eres cliente de esta empresa. En realidad, lo sabe todo de ti: nombre y dos apellidos, número de DNI, dirección postal e incluso la entidad bancaria a través de la que paga religiosamente su factura de la luz.

-Hemos detectado un problema con su factura del mes de noviembre… un impago.

No hay ningún impago en la factura del mes de noviembre. Pero decides dejar que siga hablando.

"¿Por qué no ha pagado?"

-¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha pagado? ¿Nos hemos despistado?

Esta pregunta es más un reproche, casi una riña. Es una técnica de los estafadores telefónicos que, según los cuerpos policiales, es habitual. Funciona sobre todo cuando quien responde es un anciano temeroso de quedarse sin electricidad para la nevera y la televisión. La regañina los arredra, y se tornan obedientes ante un mentiroso que no tendrá escrúpulos. En este punto de la conversación es cuando mandas al carajo al estafador. Pero tras colgar, suena de nuevo el teléfono, es otro número fijo, también con prefijo estatal. Y por qué no, contestas, a ver qué quiere ahora.

-Me ha faltado al respeto, no voy a hablar más con usted. Le va a llamar el departamento de penalizaciones.

Justo antes de colgar el estafador enumera en voz alta todos los números del DNI del usuario. Es otra técnica habitual: recordarte que lo sabe todo de ti para intimidarte. Lo que es nuevo es lo de amenazarte con una llamada de un supuesto ‘departamento de penalizaciones’.

Y efectivamente: a los pocos segundos, el teléfono suena por tercera vez y en esta ocasión quien llama es un responsable del ‘departamento de penalizaciones’ de la supuesta Endesa.

Amenaza de multa

Esta última llamada tiene otro tono. Quien habla es un varón que se dirige a ti con suficiencia, que parece comportarse como un policía cansado de recordar las normas de tráfico a los conductores y que no piensa negociar con ninguno de ellos por qué les está multando. Durante el diálogo, este segundo estafador te informa de que en la conversación anterior has cometido una infracción: has faltado al respeto a un empleado. En consecuencia, de manera sobria, te aclara que vas a ser sancionado con una multa de 185 euros.

Toda la ficción del supuesto ‘departamento de penalizaciones’ de Endesa es simplemente otra vuelta de tuerca más en las estrategias de manipulación de los estafadores que actúan por teléfono.

Nueva estrategia

Este diario ha consultado a Endesa acerca de los estafadores que se hacen pasar por sus empleados y en concreto sobre este último giro de guion consistente en hacerle creer al usuario de que va a ser multado. Fuentes de esta empresa reconocen el engaño como una variante más las “técnicas” que usan los estafadores para “manipular psicológicamente a las personas” y “ganarse su confianza”.

Un portavoz de Endesa subraya asimismo que se trata de una compañía distribuidora de energía y que, en consecuencia, no tiene capacidad punitiva para multar a un ciudadano por una falta de respeto.

EL PERIÓDICO ha grabado la conversación con el presunto responsable del ‘departamento de penalizaciones’ para documentar la existencia de esta nueva técnica ara estafar. Puede escucharse una parte del diálogo en la versión digital de esta noticia.

Ciberataques

¿Por qué personas centroamericanas tienen los datos personales de clientes de Endesa? La respuesta es que estos datos han sido obtenidos en ciberataques a empresas que los tenían guardados. Los 'hackers' los han vendido en el mercado negro y, en este caso, los han adquirido estafadores que viven al otro lado del Atlántico.

Endesa informó a finales de 2025 de que se había detectado un repunte alarmante de este tipo de estafas. Para ayudar a contener esta dinámica, la compañía puso en marcha un buscador en el que las personas afectadas pueden comprobar si el número de teléfono pertenece o no a un servicio de atención al cliente de Endesa. Tras los primeros meses, se ha visto que más del 90% de los números de teléfono introducidos en ese buscador no pertenecen realmente a Endesa.

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