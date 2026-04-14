Luz verde a orforglipron, la pastilla para la obesidad que se toma una vez al día sin restricciones de comida ni agua

Eli Lilly and Company ha anunciado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado la comercialización de orforglipron (comercializado en Estados Unidos como 'Foundayo') para adultos con obesidad o con sobrepeso que también tienen problemas de salud relacionados con el peso. Se trata, explica la compañía, del único GLP-1 oral para la pérdida de peso que se puede tomar a cualquier hora del día sin restricciones de comida ni agua.

El medicamento es un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) de molécula pequeña y no peptídico, que complementa una dieta baja en calorías y una mayor actividad física, detalla la farmacéutica.

"Las personas que viven con obesidad necesitan opciones de tratamiento que se adapten a su ritmo de vida, y para muchos, un comprimido oral de administración diaria que se puede tomar sin restricciones de comida o agua puede ofrecerles mayor flexibilidad en su tratamiento", asegura Deborah Horn, DO, directora del Centro para la Medicina de la Obesidad en la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth Houston.

Pérdida de peso

La especialista explica que la opción oral permitió una pérdida de peso media del 12,4% con la dosis más alta en los ensayos clínicos. Respaldado por el programa de ensayos clínicos ATTAIN, orforglipron ha demostrado ayudar a las personas a perder peso y mantenerlo. En el ensayo ATTAIN-1, las personas que recibieron la dosis más alta del nuevo medicamento oral y se mantuvieron bajo tratamiento, perdieron una media de 12,4 kg (12,4%) frente a 1 kg (0,9%) con placebo.

Los participantes que tomaron este medicamento, independientemente de la finalización del estudio, perdieron una media de 11,3 kg (11,2%), frente a 2,4 kg (2,1%)2 . En el programa ATTAIN, el fármaco de Lilly, en todas las dosis, condujo a reducciones en muchos marcadores de riesgo cardiovascular, incluidos la circunferencia de cintura, colesterol no HDL, los triglicéridos y la presión arterial sistólica, describe Lilly.

Acceso y estigma

"En la actualidad, menos de 1 de cada 10 personas que podrían beneficiarse de un GLP-1 están usándolo, limitadas por el acceso, el estigma, la complejidad percibida o la creencia de que su situación no es lo suficientemente seria como para necesitar tratamiento", ha señalado David A. Ricks, presidente y director ejecutivo de Eli Lilly and Company.

"Un comprimido oral cómodo que se toma una vez al día y proporciona una pérdida de peso significativa, representa un tratamiento para la obesidad diseñado para el mundo real". "No existe ninguna fórmula que funcione para todos los que viven con sobrepeso u obesidad", expresó Joe Nadglowski, presidente y director ejecutivo de la Obesity Action Coalition.

Noticias relacionadas

Lilly ha presentado la solicitud de autorización de este nuevo medicamento para el control de peso y/o diabetes tipo 2 en más de 40 países y planea que pueda estar disponible en cada país poco después de su aprobación. En la actualidad, en la Unión Europea, está siendo evaluado por la Agencia Europea del Medicamento.