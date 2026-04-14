Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

La Policía Nacional ha detenido a una segunda persona por la muerte violenta de un hombre en Hellín (Albacete) en la noche del pasado sábado, tal y como lo han confirmado a EFE fuentes policiales este martes.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, informó ayer de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín, y este martes se ha confirmado la segunda detención por estos mismos hechos, que siguen bajo secreto de sumario.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha detalló que a las 23:46 horas del sábado se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que había fallecido.

Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre.

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También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.