Un avión de los Marines de EEUU sobrevuela Mallorca en pleno veto español a operaciones ligadas a la guerra en Irán

Un avión militar del cuerpo de Marines de Estados Unidos, modelo KC-130T Hercules, sobrevoló este miércoles el cielo de Mallorca. Se trata de una nave que no entra en acciones de combate directo, pero que cumple una función logística importante en operaciones militares al dedicarse a repostar combustible en vuelo y transportar carga y tropas.

A finales de marzo, el Gobierno español anunció que cerraba su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en ataques contra Irán. "No se autoriza el uso de las bases y, por supuesto, no se autoriza el uso del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", aseguró la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esa decisión fue el punto culminante de la tensión diplomática entre España y Estados Unidos. El presidente norteamericano, Donald Trump, llegó a amenazar con imponer un embargo comercial total a España por su postura ante la guerra en Irán. El paso de este avión militar estadounidense sobre el cielo mallorquín ha sucedido en un momento en que si bien ha habido un alto el fuego con Irán, la situación sigue siendo muy tensa.

Según SpainMilRadar, un perfil de redes sociales especializado en el monitoreo de aeronaves militares, esta aeronave estadounidense atravesó el cielo balear a lo largo de la mañana de este miércoles, después de partir de la base de Rota. Su identificación era la siguiente: USMC KC-130T Hercules 165316 del VMGR452.

Cuerpo de Marines de EEUU

Las siglas USMC hacen referencia a su pertenencia al United States Marine Corps (Cuerpo de Marines de EE UU). Mientras, la denominación KC-130T Hércules se refiere a que es un modelo de avión cisterna y de transporte. La secuencia de números 165316 se corresponde con su ‘matrícula’. Su identificación se completa con VMGR452, que es la unidad a la que pertenece.

El mes pasado, este diario ya se hizo eco de cómo el espacio aéreo de Balears registraba una intensa actividad de aeronaves militares de Estados Unidos. Helicópteros Black Hawk, aviones cisterna y aparatos logísticos de carga surcaban el cielo balear reforzando la posición estratégica del archipiélago, en un contexto geopolítico marcado por la escalada bélica en Oriente Medio y la tensión diplomática entre Madrid y Washington.

El viernes 7 de marzo, en torno a las 10 horas, dos helicópteros UH-60 Black Hawk atravesaron el cielo de Mallorca y abandonaron la isla por la bahía de Palma, según datos de seguimiento aeronáutico en tiempo real consultados por este diario.

El UH-60 es un helicóptero polivalente empleado habitualmente para transporte de tropas, evacuaciones médicas, guerra electrónica o misiones de apoyo, según informan portales especializados en defensa.

Ese mismo día, además, dos helicópteros navales MH-60R Seahawk (con matrículas 168158 y 168167), pertenecientes al escuadrón HSM-79 de la US Navy, recalaron en Palma, procedentes de Marsella, en Francia. Al cabo de unas horas, abandonaron la isla en dirección a Almería, según datos recogidos de SpainMilRadar.

Más ejemplos

El 6 de marzo, un día antes, también se constató la presencia de un avión militar estadounidense de carga, un C-40A Clipper de la US Navy, con matrícula 165833 y asignado al escuadrón VR-59 'Lone Star Express', que despegó desde Rota en dirección este y atravesó el espacio aéreo del archipiélago.

En esa misma jornada, dos KC-130J Hercules del Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC), pertenecientes al escuadrón VMGR-352, se dirigieron rumbo a Creta (Grecia), atravesando Balears, según perfiles especializados en monitorización de tráfico aéreo militar.

El KC-130J es un avión polivalente que combina funciones de transporte táctico y reabastecimiento en vuelo, proporcionando combustible tanto a aviones como a helicópteros en operaciones prolongadas.

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También ese día fue detectado un C-130T Hercules de la Marina estadounidense, que despegó desde Rota en dirección este sobrevolando Balears. El C-130 es un avión de transporte táctico, en servicio desde la década de 1950 y ampliamente utilizado por fuerzas armadas de todo el mundo para traslado de personal, material y apoyo logístico.