Las listas de espera no aflojan: más de 853.000 pacientes pendientes de pasar por el quirófano, 21.000 más que en junio pasado

Un total de 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. El tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, 5 días menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que hace seis meses. El 21,6 por ciento de los pacientes espera más de 6 meses, 1,3 puntos por debajo que en el año anterior, y 2 puntos más que en junio.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 199.950 pacientes a la espera de operarse, encabeza el listado. En los primeros puestos, le siguen Cataluña (197.768 pacientes de los que 63.228 esperan más de seis meses para pasar por el quirófano, con un porcentaje del 32% sobre el total) y Madrid, con 80.525. Eso sí, la espera media en Catalunya para una intervención es inferior a Andalucía: 142 días de media frente a 173. En el caso de Madrid, son 50 días.

Cataratas o hernias

Dermatología con 64 días, y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días, son las especialidades con menores tiempos medios de espera. La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 269 días, seguida de Neurocirugía con 172 días y Angiología y Cirugía Vascular con una espera media de 151 días.

La distribución de procesos seleccionados en las listas de espera quirúrgica del SNS, según el Real Decreto 605/2003, que se centra en intervenciones comunes y programadas, arroja un total de 295.275 pacientes en toda España pendientes de someterse a intervenciones como cataratas (124.195 personas esperando y tiempo medio de 68 días); prótesis de cadera (15.256 pacientes en la lista y 98 días de espera media); hernia inguinal (37.675 y espera media de 103 días) o artroscopia (16.031 pacientes en la lista y 125 días de espera media).

Consultas externas

En cuanto a las consultas externas, 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 1,2 puntos a la de diciembre de 2024 y hasta 3 puntos respecto a hace seis meses.

El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 102 días, 3 días menos que en el corte de diciembre de 2024, pero 6 días más que en junio. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,5%. En el caso de Catalunya, el tiempo medio de espera para acudir a esa consulta externa es de 120 días y el 72,3% de pacientes esperan más de 60 días para ver al médico.

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Por especialidades, en Dermatología un 70,9% de pacientes esperan más de 60 días para llegar a la consulta, con una espera media de 127. En Traumatología, ese tiempo medio llega a los 132; en Neurología a los 109 y en Oftalmología, a los 107.