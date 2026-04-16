Gobierno
Sánchez se reúne en Moncloa con entidades e inmigrantes regularizados en otros procesos
El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que este proceso "será un éxito gracias a la ayuda y al apoyo" de las organizaciones, así como al trabajo del Ministerio de Inclusión
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves en la Moncloa una reunión con un grupo de personas inmigrantes que se acogieron a anteriores procesos de regularización y con entidades que trabajan en el ámbito migratorio.
En la reunión, Sánchez ha agradecido a las entidades su "labor y compromiso" para hacer posible la actual regularización de inmigrantes, aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, y que el presidente ha tachado de "histórica" por el avance "social, económico y moral" que representará para España, según ha informado el Ejecutivo.
Para Sánchez, el éxito del actual proceso dependerá de cómo se desempeñe el propio proceso de regularización, así de cómo estas personas se integren en las empresas y de que la sociedad sea capaz "de fomentar una convivencia constructiva que neutralice los mensajes de odio y polarización que una parte muy minoritaria de nuestra sociedad está impulsando", según el comunicado.
En este sentido, Sánchez se ha mostrado convencido de que este proceso "será un éxito gracias a la ayuda y al apoyo" de las organizaciones, así como al trabajo del Ministerio de Inclusión.
En el encuentro de hoy han participado representantes de CEPYME, UGT, CCOO, la Confederación Nacional de la Construcción, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Graduados Sociales, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Ibn Battuta, el Movimiento Regularización YA, el Movimiento por la Paz, la Fundación SUR ACOGE, SERCADE, la Fundación Rumiñahui, la Fundación CEPAIM, la Fundación Agricultores Solidarios y la Fundación ACULCO.
Además de Sánchez, por parte del Gobierno han participado en la reunión la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
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