Nacimento
Marta Lozano anuncia el nacimiento de Martina, su segunda hija junto a Lorenzo Remohi
La pequeña Martina, ha llegado al mundo el 17 de abril siguiendo el consejo de esperar el cumpleaños de su hermano Lorenzo
Maria Bas
Marta Lozano y Lorenzo Remohi están viviendo de nuevo la emoción de ampliar la familia con la llegada de su segunda hija, Martina, que ha venido al mundo en plena etapa de estabilidad personal y profesional para la pareja. La influencer, que ya es madre del pequeño Lorenzo, cumple así el sueño de darle una hermana a su primogénito apenas dos años después de estrenarse en la maternidad, algo que ella misma había confesado que le hacía especial ilusión.
Durante los últimos meses, Marta ha ido compartiendo con sus seguidores cómo estaba viviendo este segundo embarazo, mucho más sereno que el primero, marcado entonces por un posparto complicado que ella misma relató con total honestidad. En esta ocasión, aseguraba sentirse más tranquila, con menos miedo a lo desconocido y con la clara intención de saborear al máximo los primeros meses de vida de Martina, consciente de lo rápido que pasa el tiempo cuando hay un bebé en casa.
Además, ha querido compartir la noticia junto a una curiosa y entrañable coincidencia en sus redes: Martina ha llegado justo un día después del cumpleaños de su hermano mayor. La bebé, nacida el 17 de abril, presumía de que la pequeña "ha obedecido al pie de la letra" el consejo de esperar a que Lorenzo soplara sus velas el día 16 antes de venir al mundo, un hecho que convierte estas fechas de abril en aún más especiales para la familia.
Con la pequeña ya en brazos, el hogar de Marta y Lorenzo se transforma definitivamente en familia de cuatro, con dos niños pequeños que, como ella misma ha explicado, llegan para "multiplicar el amor" y consolidar aún más un proyecto de vida que empezó en Jávea hace más de siete años.
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