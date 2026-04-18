De la sauna a la mesa: la cocina finlandesa y sus secretos que sorprenden al mundo

Casi 3.000 kilómetros separan València de Helsinki y Finlandia. Parece una distancia lo suficientemente grande que, a priori, haría imposible encontrar similitudes entre ambos lugares y, sin embargo, existen. Finlandia es el país que ocupa la parte más oriental de la península escandinava y también es el estado que más frontera comparte con Rusia de toda la Unión Europea. Esta cercanía con Rusia y con Suecia ha marcado la historia de este joven país con apenas 120 años de historia.

Conocido como el país de los lagos, con más de 160.000, y de los montes infinitos, Finlandia presume de ser uno de los países con mayor calidad de vida del viejo continente. Sus pocos más de 5,6 millones de habitantes (casi lo mismo que la población de toda la Comunitat Valenciana) destacan por ser los europeos más felices y no les faltan motivos. Salarios medios entre 2.000 y 3.000 euros y, al igual que sucede en España, un sistema público de Salud considerado de los mejores del mundo y un sistema educativo gratuito que garantiza el acceso a una educación libre y de calidad hasta la universidad. Y contra todo pronóstico, precios bastante asequibles en la cesta de la compra y actividades sociales como la restauración: un primer plato completo puede costar de media entre 13 y 14 euros.

A ellos hay que sumarle una visión del trabajo diametralmente distinta a la del sur de Europa. Los finlandeses destacan por su pragmatismo laboral y un paseo por la zona de ocio de la Helsinki a partir de las 16 horas lo confirma; aprovechan al máximo el día para trabajar su jornada laboral y por la tarde disfrutan de la vida social en bares, gimnasios, restaurantes, saunas y desde primera a otoño de la naturaleza.

Pero más allá de cuestiones socioeconómicas, Finlandia se convierte en un destino turístico de primer orden con una variada oferta que aprovecha, entre otros aspectos, su naturaleza, su clima extremo en invierno y suave contrastado en verano, su historia, su cultura y su desconocida gastronomía.

Precios accesibles para la multi aventura

Hablar de Finlandia es hacerlo de nieve y hielo… pero también de lagos e increíbles bosques perennes que rodean todas sus ciudades y cubren de verde el país. Esa naturaleza exuberante lo convierten en el destino ideal para los turistas que buscan la práctica de deportes como el patinaje sobre hielo o el esquí de fondo el invierno pero también la práctica con kayaks y canoas, largos paseos en bici o a pie por la montaña durante los meses de primavera, verano y otoño.

Al igual que otros servicios y pese a la imagen que podemos tener desde España, Finlandia gana enteros con precios realmente competitivos y asequibles. Por ejemplo, alquilar una canoa para dos personas durante dos horas en uno de los dos lagos que rodean la ciudad de Tampere (a poco más una hora de distancia de Helsinki) tiene un coste de 38 euros; una bicicleta de montaña, entre 8 y 14 euros.

El secreto finés que ha conquistado el mundo: la sauna

Pero más allá de la naturaleza, si hay algo que define a Finlandia y sus habitantes es la sauna y el acerbo cultural asociado a ella. Y es que este país es considerado la cuna de esta práctica tan extendida en la actualidad y que aquí, en este rincón de Escandinavia, es entendida como un práctica social casi diaria que poco tiene que ver con cómo la entendemos en otros rincones del mundo.

Para los finlandeses, la sauna es parte de su historia y de su cultura. Casi todas las familias tienen una familiar. Empresas y edificios disponen en sus instalaciones de saunas y existen instalaciones públicas para permitir esta práctica a quienes no disponen de ella. Es habitual quedar allí para hacer vida social pero también para tener reuniones de trabajo e incluso asociarlas a celebraciones como, por ejemplo, las bodas. La capital de mundial de la sauna no podía estar en otro lugar que no fuera Finlandia, concretamente en Tampere.

Mapa de Tampere, Finlandia.

Esta ciudad, la segunda por importancia del país e históricamente uno de los centros industriales más importantes desde el siglo XIX con la instalación de grandes fábricas de papel y algodón, presume hoy en día de tener más de 70 saunas públicas distribuidas por sus barrios y de haber sabido reconducir ese pasado fabril en un potencial turístico. Hay infinidad de formatos de sauna: de madera ahumada, más suaves, más intensas, flotantes sobre los lagos, totalmente cerradas o con vistas acristaladas al exterior.

Existen saunas modernas donde prima el diseño y la socialización con la instalación, por ejemplo, de bares, restaurantes o zonas chill-out anexas donde poder tomarse una copa o incluso comer pero también las más tradicionales e íntimas. Es en éstas donde se respira la sauna pura, su esencia y donde los fineses conectan con la naturaleza, su pasado y con un ritual que, según los maestros de la sauna, no solo ayuda a sanar el cuerpo y mantenerlo en estado óptimo sino también la mente.

Kata, una de las cuatro maestras de sauna de Tampere que están recuperando la ceremonia tradicional en las saunas más típicas / L-EMV

Para ello, se sirven de productos totalmente naturales: piedras calientes, madera para calentar y para crear los cubículos de las saunas, agua para iniciar el vapor y algunas hierbas y brotes que encuentran en los bosques como el acebo o la picea (un tipo de árbol que cubre prácticamente todos los rincones de este país). La experiencia resulta tan habitual para un finlandés como para nosotros ir a la playa; sin embargo, para el no iniciado se convierte en una sensación totalmente nueva.

Y es que la ceremonia de la sauna, tanto la más moderna como la tradicional, no solo se compone de las sesiones de calor en el interior, sino en ir alternando ciclos en la sauna con baños controlados y pausados en agua helada. Justo al lado de todas las saunas existen zonas acotadas al baño ya sea en lagos o canales donde los usuarios ‘refrigeran’ sus cuerpos tras someterlos al calor de las saunas. Aunque pueda parecer ilógico y contraproducente el hecho de subir la temperatura del cuerpo para, a continuación, someterla a una bajada térmica súbita (el agua puede estar apenas unos grados por encima de punto de congelación), la realidad es que la terapia funciona y afecciones como el dolor de cabeza, problemas respiratorios e inflamatorios se alivian tras un par de ciclos.

Una de las 'piscinas' instaladas sobre el lago con el agua a poco más de 3 grados en Tampere / L-EMV

La gran desconocida: la cocina finlandesa

Pero si hay un aspecto que sorprende de Finlandia es quizá el aspecto menos conocido de su cultura: la gastronomía. La finlandesa destaca por ser una cocina tradicional que ha conseguido hacer frente a la comida rápida hasta el punto que resulta difícil encontrar franquicias de este tipo de cadenas por la calle.

La comida finlandesa: la gran desconocida / I.R.

En lugar de hamburguesas, tacos y demás alternativas, en Finlandia prevalece la comida de siempre basada en los productos de proximidad, el aprovechamiento de la naturaleza y los sabores auténticos sin grandes artificios. Los cuatro pilares fundamentales de la gastronomía finesa son la carne de cerdo o de reno, el pescado fresco (salmón, bacalao, esturión o lubina), las verduras (con las hierbas silvestres, las bayas y los tubérculos como protagonistas) y el pan.

Algunos de los platos más clásicos del país son las albóndigas, el pastel de carne, el cerdo asado (todo ello acompañado con puré de patata, verduras y arándonos), la sopa de salmón, el arenque en salazón junto con el salmón y algunos postres como el pastel de karelia o el bollo de canela