La Agencia Española de Medicamentos, sobre el 'callo solar': no existe y supone un grave riesgo para la salud

Se aproxima el verano y vuelven a circular los bulos sobre la exposición al sol sin protección, el llamado 'callo solar'. Este martes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte de este "falso y peligroso mito" que ha vuelto a ser difundido en redes sociales. El 'callo solar' no existe, dice la Agencia. Es "una creencia utilizada erróneamente para describir un supuesto mecanismo de resistencia cutánea frente al sol". En realidad, "el bronceado y el engrosamiento aparente de la piel son respuestas biológicas al daño producido por la radiación ultravioleta (UV), no mecanismos de protección seguros o suficientes", añade.

La AEMPS incide en que "no existe ninguna evidencia científica que respalde la idea de que la piel humana pueda 'acostumbrarse' o generar una protección natural eficaz y segura frente a la radiación UV mediante exposiciones progresivas al sol". Las evidencias científicas disponibles confirman que la exposición al sol sin protección "genera daño solar acumulativo, incluyendo alteraciones del ADN celular, fotoenvejecimiento prematuro y un aumento significativo del riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma", apunta el organismo dependiente de Sanidad.

Memoria protectora

La piel no desarrolla memoria protectora frente al sol; por el contrario, cada exposición sin protección añade daño acumulado, se alerta. La AEMPS, insiste en que no existe el 'callo solar' y que cualquier exposición al sol sin la protección adecuada "supone un riesgo evitable para la salud". Esta práctica puede inducir a una falsa sensación de seguridad y favorecer "conductas de exposición prolongada e intensa, especialmente peligrosas en la infancia y juventud, etapas en las que el daño solar tiene un mayor impacto a largo plazo".

"Es importante destacar que los fototipos más oscuros, así como la piel aparentemente acostumbrada al sol, deben fotoprotegerse igualmente para evitar los efectos negativos de la exposición solar directa", abunda la Agencia. La prevención del daño solar y del cáncer de piel pasa necesariamente por la adopción de hábitos responsables frente a la radiación ultravioleta y el uso correcto del protector solar, apunta la AEMPS.

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La AEMPS enumera las ya sabidas recomendaciones oficiales sobre protección solar, que incluyen, entre otras: evitar la exposición solar directa durante las horas centrales del día (aproximadamente entre las 12 y las 16 horas); utilizar productos de protección solar que ofrezcan protección frente a radiación UVA y UVB, seleccionando un factor de protección adecuado al fototipo de piel y a las condiciones de exposición o extremar las precauciones en menores, evitando la exposición solar directa en niños menores de tres años y protegiendo especialmente las zonas más sensibles.