Roca Rey corta dos orejas tras sufrir una cornada grave en la Maestranza

Eran las 20.10 de la tarde cuando salió el quinto toro de la tarde de nombre Soleares. Roca Rey tuvo claro que quería darle la vuelta al devenir del festejo que iba en caída libre ante la decepción de Victoriano del Río. Brindó su faena a El Juli, el torero que ostenta con más Puertas del Príncipe y tantas tardes de gloria firmó en Sevilla. Su faena a Soleares ha sido la más rotunda de sus tres tardes en esta temporada.

Fue una faena vibrante a la altura de una figura del toreo, con la mala fortuna de caer herido al entrar a matar en el muslo. El torero tuvo que ser intervenido por el cirujano de la plaza en la enfermería.

Faena rotunda de Roca Rey a Soleares

El inicio fue de alto voltaje: cambiados por la espalda alternando con pases de pecho de rodillas. Estuvo firme durante toda la faena y muy comprometido aguantando parones, miradas y las duras embestidas de Soleares. Le hilvanó bien los derechazos, con el compás abierto, girando sobre el cuerpo. Tuvieron mayor ajuste que en las anteriores faenas. Con la izquierda le costó más al animal, a pesar de la insistencia del peruano que no quiso perder la pelea. El culmen de la faena llegó cuando volvió con la diestra. Le enjaretó una tanda muy encajada, recordando a los mejores años de Roca Rey. El final fue un gran arrimón ante un toro violento: circulares, pases de pecho, molinetes. Estuvo cumbre dejando claro su categoría en la tauromaquia. Tenía las dos orejas en la mano y se tiró a matar con el corazón, con la mala fortuna de caer herido en el muslo. Vino comprometido con la tarde: quería la Puerta de Príncipe o la de enfermería. Por desgracia, fue la segunda pero así se viene a Sevilla y deja claro la figura del toreo que es.

En su primero, no pudo lucirse con el capote en su primero tras salir sueltecito el de Victoriano del Río. Brindó al público el torero peruano, siempre comprometido con la tarde. Comenzó por el palo de estatuarios, llenos de valor, con los pies en el suelo y sin moverse ni un palmo. Una suerte que la ejecuta muy bien Roca Rey. Fueron dos tandas con la diestra, rectilíneas y a media altura, que tuvieron eco en los tendidos. Eso sí, los pases de pecho fueron muy largos. El toro cambió y le faltó esa emoción para llegar a los tendidos. La faena se fue diluyendo a pesar de la actitud del torero peruano.

Zulueta pide más oportunidades

Se quedó la plaza fría y compungida tras la cornada a Roca Rey. Zulueta se fue a portagayola en un arrebato de valor. Allí, le enjaretó una larga de rodillas y un buen recibo de verónicas demostrando que quiere ser torero y necesita más contratos.

Se desmonteró Curro Javier con los palos tras un buen tercio de banderillas. Se fue Zulueta con la ilusión por las nubes al platillo dorado, tras brindar a la enfermería, para plantarle cara a Jabaleño. Un toro violento, encastado y complicado por momentos. El torero sevillano demostró que, además de arte y pellizco, tiene mucho valor. Le aguantó los cabezazos y pitonazos en la franela. Las tandas con la diestra fueron vibrantes llenas de emoción que conectaron con el público del Baratillo. Le costó romper al animal conforme avanzó la faena. La pena de su actuación fue que la espada cayó baja. Vuelta al ruedo de Zulueta llevándose el cariño del público.

Antes en el tercero, Javier Zulueta ya dejó muestras de su concepto a Envoltorio, un bello animal jabonero, por lentas verónicas hasta a los medios. Tuvo buen son en los primeros tercios, con una gran lidia de Curro Javier, que volvía esta tarde a los ruedos tras sufrir un trombo pulmonar hace un mes. Brindó su faena a Gabriel Rojas, ganadero y su tío. Empezó el torero del Arenal con unos ayudados con pellizco. Dejó patente su concepto, puro y clásico, de la escuela sevillana que tantos buenos toreros ha dado la Maestranza. No pudo coger la faena vuelo por la condición del animal que le costó entrega en la muleta y se afligió muy pronto. Aún así, Zulueta no se amilanó y estuvo intentándolo por ambos pitones, con una buena colocación, dejando derechazos y naturales muy templados.

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Mal lote para José María Manzanares

No tuvo suerte José Manzanares con su lote en su segundo compromiso del abono. Si en su anterior comparecencia fue el viento el que le jugó una mala pasada, en esta ocasión fueron los toros que le tocaron en suerte. Embestidas sin entrega y mortecinas en la muleta. Además, ambas faenas tuvieron el mismo guion en las que Manzanares intentó ponerse por ambos pitones sin llegar a tener eco en los tendidos. Sus dos oponentes no tuvieron recorrido. En su primero, se llevó Manzanares un gran susto en las primeras tandas tras intentar ligar al animal que casi lo alcanza. En el cuarto, el diestro optó por torear más técnico, de uno en uno, intentando que el animal se viniera arriba, cosa que nunca ocurrió. No ha tenido una buena feria Manzanares.