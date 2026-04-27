El cantante Francisco rompe su silencio: "No me escondo. Soy un personaje público y localizable"

El cantante Francisco ha roto su silencio con Levante-EMV tras la polémica surgida por la paternidad de su hija y un presunto impago de la pensión de su hija, ahora ya mayor de edad: "El asunto está en manos de mis abogados, pero yo no me escondo. Soy un personaje público y localizable", ha manifestado al otro lado del teléfono desde su domicilio familiar.

El artista de Alcoi asegura que "siempre estoy localizable, vivo en Godella y en mi DNI pone la dirección exacta de mi casa, ahí me llegan todas las notificaciones urgentes". Además, también explica que no había querido hacer declaraciones al respecto hasta este lunes "para no dar importancia al asunto, pero veo que la bola se hace cada vez más grande y se están ensañando con mi imagen porque quieren hacerme daño".

"De momento, no he declarado ante ningún juez, pero sí que he recibido una notificación en la Guardia Civil de Moncada y me he puesto al servicio de la justicia". Además, "lo único que pido es que todo lo que se publique sea verdad o, al menos, una información que sea contrastada", aclara.

Sara Fernández

Una paternidad discutida

El enfrentamiento entre Francisco y Denia Apolinar se remonta a 2001, cuando salió a la luz que la exbailarina había tenido una hija con el cantante. El artista negó reiteradamente la paternidad durante años.

Sin embargo, el 19 de mayo de 2006, cuando Naomi tenía cinco años, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà, en Barcelona, la reconoció como hija biológica del intérprete después de que este no se presentara a las pruebas de paternidad. Posteriormente, desde 2013, se le impuso la obligación de abonar una pensión de alimentos a favor de la menor.

Tras cumplir Naomi los 18 años, Francisco presentó una demanda de modificación de medidas en la que solicitaba la suspensión de dicha pensión o, subsidiariamente, su reducción. La justicia, sin embargo, denegó su petición al no quedar acreditada la independencia económica de la joven, que entonces seguía residiendo con su madre y carecía de recursos suficientes para mantenerse por sí misma.

J.Roch

Inmerso en su gira

Ahora, el cantante Francisco afronta una nueva etapa artística con una gira de teatros, centrada en el repaso a sus grandes éxitos y en la presentación de su nuevo disco, 'De Cobardes No Hablarán': "Estoy centrado en mi gira. La pasada estuvimos en Alicante y un mayo tenemos más conciertos en León y en la provincia de Madrid".

Según él mismo cuenta, la gira combina nostalgia, grandes éxitos y nuevas canciones dentro "una nueva etapa personal y artística". Así que Francisco busca reencontrarse con su público desde un formato más sobrio y emocional, apoyado en la fuerza de su voz y en una carrera de más de cuatro décadas sobre los escenarios.